„Mă potrivesc acolo” Visul măreț al lui Louis Munteanu , după ce a devenit golgheterul Ligii 1: „Poate voi juca”

Louis Munteanu (22 de ani) s-a declarat mândru de sezonul pe care l-a avut în tricoul lui CFR Cluj, mai ales pe plan individual.

Atacantul clujenilor este atras de campionatul Spaniei și visează ca, într-o bună zi, să ajungă la Barcelona.

Louis Munteanu este pregătit pentru partida cu Austria, după convocarea la naționala mare. Atacantul clujenilor a vorbit și despre performanțele sale.

Louis Munteanu: „Sunt fan Barcelona. Poate voi juca acolo”

Atacantul CFR-ului, pentru care mulți văd un viitor măreț și un transfer de top, simte că-și poate găsi locul în LaLiga.

„Mă bucur că am avut realizări în acest an. Am fost fericit eu și familia mea că am reușit să am un sezon bun. Sper ca sezonul care vine să fie mult mai bun decât acesta.

Campionatul Spaniei îmi place cel mai mult. Eu zic că mă potrivesc acolo. Acum, vom vedea unde mă duce viața. Lewandowski îmi place foarte mult și sunt fan Barcelona.

Nu am fost pe Camp Nou, dar sper ca într-o bună ziua să mă duc acolo și poate voi și juca, cine știe?”, a spus Louis Munteanu, potrivit sport.ro.

Louis Munteanu se află în acest moment în cantonamentul naționalei lui Mircea Lucescu, iar după meciul cu Austria se va alătura lotului U21, pregătit de Daniel Pancu, pentru a juca la EURO 2025.

23 de goluri a marcat Louis Munteanu în Liga 1 pentru CFR Cluj în acest sezon

Lotul final al României pentru „dubla” cu Austria și Cipru

PORTARI

Niță (Damac, Arabia Saudită)

Târnovanu (FCSB)

H. Moldovan (Sassuolo, Italia)

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania)

V. Crețu (FCSB)

A. Burcă (Baniyas, Emirate)

M. Popescu (FCSB)

V. Ghiță (Cracovia, Polonia)

Nedelcearu (Togliatti, Rusia)

Bancu (U Craiova)

Opruț (Dinamo)

MIJLOCAȘI

N. Stanciu (Damac, Arabia Saudită)

R. Marin (Cagliari, Italia)

M. Marin (Pisa, Italia)

Man (Parma, Italia)

Screciu (Craiova)

V. Mihăilă (Parma, Italia)

Șut (FCSB)

Chiricheș (FCSB)

Miculescu (FCSB)

Sorescu (Gaziantep)

Mitriță (U Craiova)

ATACANȚI

Drăguș (Trabzonspor, Turcia)

Bîrligea (FCSB)

L. Munteanu (CFR)

Fl. Tănase (FCSB)

Alibec (FCSB)

