„Problema e la mental” Daniel Pancu a identificat minusurile naționalei U21 înainte de EURO 2025 » Ce obiectiv a setat pentru „tricolorii” mici

Daniel Pancu (47 de ani) a tras primele concluzii după startul pregătirii pentru EURO 2025.

Selecționerul e de părere că elevii săi trebuie să mai lucreze la mentalitate și să reacționeze diferit atunci când primesc gol.

Pancu a trasat primele direcții pentru naționala de tineret, după ce echipa a început antrenamentele pentru turneul final din Slovacia, care începe pe 11 iunie.

Citește și Cristina Negrilă Cu ochii spre cer și cu inima frântă Citește mai mult Cristina Negrilă Cu ochii spre cer și cu inima frântă

Daniel Pancu: „Problema e la mentalul jucătorilor”

Selecționerul a setat ca obiectiv principal accederea în sferturile de finală ale competiției.

„Obiectivul ar fi să trecem de grupe. În mod normal, ăsta e obiectivul pe care ni-l propunem. Dacă îl vom realiza, va însemna enorm pentru noi. Nu că am fi prima echipă, am fi a doua echipă națională de tineret a României care va ieși din grupe. Dar ținând cont de valoarea adversarilor, ar fi echivalentul a ceva important, foarte important.

Ăsta e primul legat de calificarea mai departe, dar mai sunt altele. În primul rând, la mental. Dacă e să fi identificat vreo problemă în campania asta de calificare, e legată de mentalul jucătorilor. Pentru că nu am reacționat. Exemplu ar fi jocul din Muntenegru când am fost egalați. Când am primit gol, reacția noastră a fost una foarte slabă.

Ori la nivelul ăsta trebuie să fim conștienți, să conștientizăm. Încă de mâine, de când vom ieși pe teren, voi începe cu acest lucru. Că la un turneu final, cu adversari de asemenea nivel, concentrarea noastră trebuie să fie aceeași din prima secundă și până când fluieră arbitrul finalului jocului, iar evoluția noastră să încercăm să fie constantă”, a declarat Pancu.

Daniel Pancu, despre obiectivul pe care l-a ratat

Selecționerul a vorbit și despre dorința sa de a trimite cât mai mulți tineri la naționala mare.

„Singurul lucru pe care nu l-am reușit și mi l-am propus în urmă cu doi ani e legat de numărul de jucători care au făcut pasul spre prima echipă”.

Întrebat despre cât de dificilă a fost alcătuirea lotului pentru Euro, Pancu a răspuns:

„Foarte greu nu a fost, sincer. Dar a fost o dorință de-a mea ca în acest lot care merge la Euro să fie cât mai mulți jucători care vor juca pentru România și în următoarea campanie”, a mai spus acesta.

Cum arată grupa României la Euro U21

România U21

Spania U21

Italia U21

Slovacia U21

Turneul final începe pe 11 iunie, cu meciul de deschidere Slovacia - Spania, de la ora 19:00, în timp ce România va juca în aceeași zi cu Italia, de la ora 22:00, la Trnava.

Celelalte două meciuri ale României:

14 iunie, la Bratislava: Spania - România, ora 19:00

17 iunie, la Bratislava: România - Slovacia, ora 22:00.

Citește și