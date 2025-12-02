„Munteanu s-a dat peste cap”  Iuliu Mureșan lămurește situația transferului atacantului: „N-am întâlnit niciodată așa ceva” +43 foto
Iuliu Mureșan FOTO: Sport Pictures
„Munteanu s-a dat peste cap” Iuliu Mureșan lămurește situația transferului atacantului: „N-am întâlnit niciodată așa ceva”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 14:26
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 14:29
  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul „feroviarilor”.

Golgheter în Liga 1 la finele sezonului trecut, Louis Munteanu nu a mai avut evoluțiile așteptate și în actuala stagiune, fiind într-o scădere de formă considerabilă.

Iuliu Mureșan, despre Louis Munteanu: „S-a dat peste cap”

Conducătorul formației clujene este de părere că Louis Munteanu nu mai are randamentul din sezonul trecut din cauza numeroaselor zvonuri legate de eventuala sa plecare la un club din vest.

Mai mult, Mureșan susține că niciuna din informațiile legate de plecarea lui Munteanu de la echipă în această iarnă nu este adevărată.

„Nu este nimic real din ce apare. Aceste informații nu îi fac bine lui Louis Munteanu. Păcat, el este un fotbalist foarte bun, dar s-a dat peste cap un pic din cauza unor lucruri care nu au fost gestionate bine.

Situația lui este neschimbată, este al nostru, dar nu mai are același randament din cauza acestor zvonuri. Toată ziua, Louis Munteanu este transferat. Nu am întâlnit niciodată așa ceva”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Toată lumea face transferuri de la CFR, am văzut că este o plăcere. În fiecare zi este vorba despre un alt jucător către o altă echipă. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Atacantul de la CFR Cluj și echipa națională s-ar afla în vizorul celor de la Nantes, formație aflată pe loc de baraj în prima ligă din Franța.

Conform presei din Franța, Nantes dorește să își întărească atacul, iar Louis Munteanu ar fi una dintre țintele echipei de pe Stade de la Beaujoire.

„FC Nantes explorează activ piața de transferuri din această iarnă, avându-l în vizor pe Louis Munteanu, un atacant român în vârstă de 23 de ani care joacă la CFR Cluj”, au transmis francezii.

2
goluri a marcat Louis Munteanu în 18 meciuri disputate în acest sezon
25
de goluri în 42 de meciuri a înscris Munteanu sezonul trecut

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
