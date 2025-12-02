Vinicius ratează CM 2026?  Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”
Carlo Ancelotti FOTO: IMAGO
Campionate

Vinicius ratează CM 2026? Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 13:11
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 13:12
  • Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, i-a transmis un avertisment lui Vinicius (25 de ani), atacantul celor de la Real Madrid, în legătură cu eventuala sa prezență la Campionatul Mondial din 2026.
  • Ancelotti a vorbit și despre eventuala convocare a lui Neymar (33 de ani).

Vinicius ar putea rata prezența la turneul final din vara anului viitor, dacă nu va fi în formă maximă.

Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă”
Citește și
Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă”
Citește mai mult
Probleme la U Craiova? Ștefan Baiaram, furios după ce a fost schimbat de Coelho: „Nu vreau să cred că deja este o problemă”

Ancelotti: „Dacă Vinicius nu va fi 100%, prefer să iau pe altcineva în locul său”

Întrebat despre Vinicius, Carlo Ancelotti a declarat:

„Sunt mulți jucători foarte buni, dar trebuie să aleg doar jucători care sunt la 100%. Nu e vorba doar de Neymar, ar putea fi și Vinicius.

Dacă Vinicius este la 90%, voi chema un alt jucător care este la 100%, pentru că avem o echipă cu un nivel foarte ridicat de competiție, mai ales în atac”, a declarat Carlo Ancelotti, conform mundodeportivo.com.

Ancelotti și Vinicius au lucrat împreună la Real Madrid din 2021 până în vara acestui an, atunci când italianul i-a părăsit pe „galactici”.

Sub comanda lui Ancelotti, Vinicius a jucat 198 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 68 de pase decizive.

5 goluri
a reușit Vinicius în acest sezon, în 19 meciuri jucate la Real Madrid. Sezonul trecut a marcat 12 goluri în primele 17 de meciuri ale sezonului

Carlo Ancelotti, despre Neymar: „E la același nivel ca ceilalți”

Selecționerul Braziliei a comentat situația lui Neymar, fotbalist care a trecut în acest sezon prin mai multe accidentări.

Italianul a vorbit despre calitățile evidente ale jucătorului de la Santos, dar și despre situația acestuia din punct de vedere medical.

„A avut ghinionul să se accidenteze în perioada în care am fost împreună (n.r. - la echipa națională). Nu s-a putut pregăti pentru a fi într-o formă fizică bună din cauza accidentărilor.

Neymar este la același nivel ca toți ceilalți, având în vedere că a demonstrat deja că are un talent extraordinar”, a mai spus Carlo Ancelotti.

Ultimul meci în care Neymar a îmbrăcat tricoul „Seleção” s-a disputat pe 18 octombrie 2023. Atunci, Brazilia a întâlnit Uruguay în preliminariile pentru CM 2026, fiind învinsă cu 2-0 în partida disputată la Montevideo.

79 de goluri
a marcat Neymar pentru naționala Braziliei, în 128 de meciuri

Citește și

Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat
Superliga
12:36
Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat
Citește mai mult
Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat
„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1
Stranieri
12:34
„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1
Citește mai mult
„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
carlo ancelotti brazilia neymar vinicius
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
15:50
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share