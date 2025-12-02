Vinicius ratează CM 2026?  Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”

Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, i-a transmis un avertisment lui Vinicius (25 de ani), atacantul celor de la Real Madrid, în legătură cu eventuala sa prezență la Campionatul Mondial din 2026.

Ancelotti a vorbit și despre eventuala convocare a lui Neymar (33 de ani).

Vinicius ar putea rata prezența la turneul final din vara anului viitor, dacă nu va fi în formă maximă.

Ancelotti: „Dacă Vinicius nu va fi 100%, prefer să iau pe altcineva în locul său”

Întrebat despre Vinicius, Carlo Ancelotti a declarat:

„Sunt mulți jucători foarte buni, dar trebuie să aleg doar jucători care sunt la 100%. Nu e vorba doar de Neymar, ar putea fi și Vinicius.

Dacă Vinicius este la 90%, voi chema un alt jucător care este la 100%, pentru că avem o echipă cu un nivel foarte ridicat de competiție, mai ales în atac”, a declarat Carlo Ancelotti, conform mundodeportivo.com.

Ancelotti și Vinicius au lucrat împreună la Real Madrid din 2021 până în vara acestui an, atunci când italianul i-a părăsit pe „galactici”.

Sub comanda lui Ancelotti, Vinicius a jucat 198 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 68 de pase decizive.

5 goluri a reușit Vinicius în acest sezon, în 19 meciuri jucate la Real Madrid. Sezonul trecut a marcat 12 goluri în primele 17 de meciuri ale sezonului

Carlo Ancelotti, despre Neymar: „E la același nivel ca ceilalți”

Selecționerul Braziliei a comentat situația lui Neymar, fotbalist care a trecut în acest sezon prin mai multe accidentări.

Italianul a vorbit despre calitățile evidente ale jucătorului de la Santos, dar și despre situația acestuia din punct de vedere medical.

„A avut ghinionul să se accidenteze în perioada în care am fost împreună (n.r. - la echipa națională). Nu s-a putut pregăti pentru a fi într-o formă fizică bună din cauza accidentărilor.

Neymar este la același nivel ca toți ceilalți, având în vedere că a demonstrat deja că are un talent extraordinar”, a mai spus Carlo Ancelotti.

Ultimul meci în care Neymar a îmbrăcat tricoul „Seleção” s-a disputat pe 18 octombrie 2023. Atunci, Brazilia a întâlnit Uruguay în preliminariile pentru CM 2026, fiind învinsă cu 2-0 în partida disputată la Montevideo.

79 de goluri a marcat Neymar pentru naționala Braziliei, în 128 de meciuri

