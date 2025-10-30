„Și-a distrus psihic jucătorii”  Valeriu Iftime îl pune la zid pe patronul de la Sănătatea, care a intrat pe teren cu U Craiova: „O jignire, un circ”
Valeriu Iftine și Aurelian Ghișa FOTO: Sport Pictures
„Și-a distrus psihic jucătorii” Valeriu Iftime îl pune la zid pe patronul de la Sănătatea, care a intrat pe teren cu U Craiova: „O jignire, un circ”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 16:36
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 16:36
  • Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, liderul din Liga 1, a criticat decizia lui Aurelian Ghișa (61 de ani) de a evolua în partida cu Universitatea Craiova, scor 1-4.

Aurelian Ghișa, patronul de la Sănătatea Cluj, a intrat pe teren în meciul de pe „Ion Oblemenco” și a provocat un val de reacții la adresa sa.

Valeriu Iftime, despre Aurelian Ghișa: „O jignire la adresa tuturor juniorilor din România”

Valeriu Iftime l-a criticat dur pe Ghișa. Patronul clubului FC Botoșani crede că finanțatorul clujenilor i-a demoralizat total pe tinerii jucători de la echipă.

„Eu am crezut în prima fază că informația că acest domn Ghișa va intra pe teren într-un meci oficial la 61 de ani este o simplă glumă, doar de a mai atrage atenția asupra echipei sale. Însă, nu a fost o glumă și am asistat la un circ.

Nu trebuie să ne mai mirăm că avem patroni în fotbalul românesc care le știu pe toate, dar au falimentat echipe. Nu trebuie să ne mai mire că avem patroni în fotbalul românesc care fac primul 11 și schimbările. Acum le avem pe toate. Sper să nu îi treacă și altui patron prin cap să facă așa ceva. Ne facem de râs!

Am ajuns în România să intre pe teren și patronii și să joace într-un meci la un asemenea nivel. Sunt convins că vom ajunge pe toate paginile publicațiilor internaționale cu acest lucru. Nu vreți să intru și eu pe teren?”, a declarat Iftime, conform digisport.ro.

Eu sunt mai mare ca acest domn Ghișa cu patru ani, am poate un fizic și mai bun, deci m-aș putea băga și eu, nu? Eu chiar vorbesc acum în spirit de glumă, dar hai totuși să fim serioși. Ne aflăm în anul 2025. Valeriu Iftime, finanțator FC Botoșani

Iftime este de părere că Ghișa ar fi trebuit să lase jucătorii tineri să evolueze în partida cu Universitatea Craiova.

„Eu știam că România a ajuns țara tuturor posibilităților, dar acum chiar că le întrecem pe toate. Gestul domnului Ghișa mi se pare o jignire la adresa tuturor juniorilor și fotbaliștilor tineri din România.

Acest domn a reușit să atragă toată atenția presei, dar practic și-a jignit tinerii fotbaliști din echipă.

Dacă voiai să atragi și mai mult atenția atunci cred că era mai bine dacă băgai să joace copii de 15, 16, 17 ani, deoarece pentru acei copii chiar era foarte important să joace la un asemenea nivel și pe un asemenea stadion legendar ca cel din Craiova.

Așa, i-a distrus psihic și le-a tăiat tot elanul. În rest, chiar nu mai vreau să comentez că astfel de lucruri sunt greu de înțeles pentru anul 2025. Dacă îți e drag să joci fotbal o poți face în meciuri cu prietenii sau în partide de old boys, mă refer la cei de peste 50 de ani”, a mai spus Iftime.

Aurelian Ghișa, pe teren în meciul Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4

Patronul ardelenilor a evoluat câteva minute, cu numărul 55 pe spate. El a intrat pe teren în minutul 89, înlocuindu-l pe Alexandru Pop.

După meci, acesta a vorbit despre experiența avută, la Prima Sport:

„Probabil le inspir și jucătorilor puțină încredere și dorință de a face performanță. La 1-0, încă speram să smulgem măcar un punct.

Dar experiența și-a spus cuvântul. Cu schimbările făcute, Rădoi a dus jocul spre victoria Universității. Ne bucurăm că am jucat aici, a fost o experiență extraordinară, ne bucurăm că am trăit fotbalul aici, în Bănie.

Am pasiune pentru fotbal, nu vreau să mă las bătut niciodată. Întotdeauna mă gândesc că pot merge mai departe, să angrenez jucătorii, echipa tehnică, să arătăm că și la Liga 3 se poate face performanță. E un exemplu clar, până în minutul 60 am fost acolo”.

Aurelian Ghișa, pe teren FOTO: Captură Prima Sport Aurelian Ghișa, pe teren FOTO: Captură Prima Sport
Aurelian Ghișa, pe teren FOTO: Captură Prima Sport

15:08
