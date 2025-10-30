Scholes și-a dat demisia Motivul pentru care legenda lui Manchester United a renunțat la cariera în televiziune: „Nu vreau compasiune”

Paul Scholes (50 de ani), fostul mijlocaș al lui Manchester United, a renunțat la activitatea de analist sportiv.

a renunțat la activitatea de analist sportiv. Fostul fotbalist vrea să își organizeze viața în jurul rutinei fiului său, Aiden, care suferă de tulburări din spectrul autist.

Scholes își crește copilul împreună cu fosta soție și spune că aceasta a fost o decizie necesară pentru a-i asigura fiului său sprijinul de care are nevoie.

Scholes demisionează de la TV pentru a se dedica fiului său cu autism

Tulburarea din spectrul autist afectează modul în care o persoană comunică și interacționează cu lumea, precum și interesele și comportamentul acesteia.

Nu este o boală, ci o condiție cu care te naști, conform bbc.com.

„Tot ce fac acum e organizat în jurul lui. Muncesc în studio, dar totul este construit în jurul zilei lui. Sezonul trecut, joia, eram în emisiune pentru Manchester United.

Acea seară era de obicei când trebuia să am grijă de el, așa că devenea agitat, mușca și zgâria. Știe că tiparul nu există”, a declarat Scholes, potrivit sursei citate.

VIDEO: Familia lui Paul Scholes sărbătorind ziua lui Aiden

Scholes a mărturisit că a păstrat inițial diagnosticul fiului său secret și că a trecut prin momente dificile, inclusiv când a fost scos din echipă de Sir Alex Ferguson, cât timp încerca să gestioneze situația în privat.

„Nu am avut niciodată o pauză de la asta, chiar și când jucam, era foarte greu în acele vremuri. Nu cred că a fost diagnosticat până când nu avea doi ani și jumătate.

Dar știai de la început că ceva nu e în regulă, apoi primești diagnosticul și nu mai auzisem niciodată de el”, a mai declarat Scholes.

Îmi amintesc după primirea diagnosticului, când jucam la Derby în deplasare, și pur și simplu nu voiam să fiu acolo. Îmi amintesc că antrenorul m-a scos din echipă săptămâna următoare, și nu spusesem nimănui. Le-am spus câteva săptămâni mai târziu. A fost destul de greu. Nu vreau compasiune sau altceva. M-am gândit că, chiar dacă aș vorbi cu cineva despre asta, nu-l va ajuta pe Aiden. Paul Scholes, fost jucător Manchester United

Legendarul fotbalist al lui Manchester United este îngrijorat de soarta fiului său atunci când el nu va mai fi.

„Marea grijă acum este că, pe măsură ce îmbătrânești puțin, ce se întâmplă când nu vei mai fi aici? Asta e lucrul care îmi stă mereu în minte”, a mai spus Scholes.

Scholes mai are doi copii: Arron și Alicia.

