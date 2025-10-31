Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”

- CFR Cluj a pierdut totul în doar două minute la București. După un meci controlat timp de 90 de minute, ardelenii au cedat incredibil în prelungiri, fiind învinși de Dinamo cu 2-1, deși în minutul 89 conduceau cu 1-0.
Finalul a fost unul dramatic, dar și tensionat pentru clujeni. După ce Dinamo a reușit să întoarcă scorul, Louis Munteanu a avut o reacție nervoasă la adresa băncii tehnice a echipei sale.
Atacantul s-a întors către Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, cei care se ocupă de echipă după plecarea lui Mandorlini, și le-a reproșat cu gesturi aprige situația din teren.
Pe cine acuză Louis?
Vizibil afectat, internaționalul român a arătat spre defensiva echipei, făcând semne că acolo s-au produs greșelile decisive.
În timp ce își exprima frustrarea prin cuvinte deloc ușoare, Munteanu a trântit o sticlă de apă de pământ, imagine care a surprins perfect tensiunea momentului.
Nu-i clar dacă atacantul era nemulțumit fie de unele schimbări făcute pe final, fie de erorile din apărare care au dus la colapsul din ultimele minute.
A plecat direct la vestiar!
După fluierul final, Louis Munteanu a plecat glonț spre vestiar, fără să mai stea de vorbă cu nimeni.
În drumul său, a mai avut câteva replici tăioase către cei de pe bancă, iar alături de el, Adrian Păun a ales și el să nu mai revină pe teren pentru a saluta suporterii veniți din Cluj.
Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Varful a apărut în fața microfonului, însă și-a stăpânit cu greu emoțiile.
„Cum să fie seara asta? Sunt fericit că am revenit, dar voiam să o fac cu o victorie, să îmi ajut colegii. Din păcate, iar luăm goluri și pierdem.
Nu mai este CFR-ul de altădată. Luăm goluri multe, multe pe final, nu știu. Suntem supărați cu toții, e dezastru. Orice întrebare îmi puneți, vă jur că nu știu ce să vă răspund. Nu știu ce se întâmplă”, a spus Louis Munteanu la Prima Sport.
Întrebat despre situația ardelenilor, care au 13 puncte la finalul turului sezonului regulat, atacantul a rămas fără cuvinte: „Nu-mi imaginam așa ceva. Când am decis să rămân aici, mă gândeam că o să mă bat la campionat sau ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”.
Când reporterii au sesizat că are lacrimi în ochi, Louis Munteanu a plecat imediat de la interviu.