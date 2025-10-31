Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”

CFR Cluj a pierdut totul în doar două minute la București. După un meci controlat timp de 90 de minute, ardelenii au cedat incredibil în prelungiri, fiind învinși de Dinamo cu 2-1, deși în minutul 89 conduceau cu 1-0.

Finalul a fost unul dramatic, dar și tensionat pentru clujeni. După ce Dinamo a reușit să întoarcă scorul, Louis Munteanu a avut o reacție nervoasă la adresa băncii tehnice a echipei sale.

Atacantul s-a întors către Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, cei care se ocupă de echipă după plecarea lui Mandorlini, și le-a reproșat cu gesturi aprige situația din teren.

Pe cine acuză Louis?

Vizibil afectat, internaționalul român a arătat spre defensiva echipei, făcând semne că acolo s-au produs greșelile decisive.

În timp ce își exprima frustrarea prin cuvinte deloc ușoare, Munteanu a trântit o sticlă de apă de pământ, imagine care a surprins perfect tensiunea momentului.

Nu-i clar dacă atacantul era nemulțumit fie de unele schimbări făcute pe final, fie de erorile din apărare care au dus la colapsul din ultimele minute.

A plecat direct la vestiar!

După fluierul final, Louis Munteanu a plecat glonț spre vestiar, fără să mai stea de vorbă cu nimeni.

În drumul său, a mai avut câteva replici tăioase către cei de pe bancă, iar alături de el, Adrian Păun a ales și el să nu mai revină pe teren pentru a saluta suporterii veniți din Cluj.

FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro

Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”

Varful a apărut în fața microfonului, însă și-a stăpânit cu greu emoțiile.

„Cum să fie seara asta? Sunt fericit că am revenit, dar voiam să o fac cu o victorie, să îmi ajut colegii. Din păcate, iar luăm goluri și pierdem.

Nu mai este CFR-ul de altădată. Luăm goluri multe, multe pe final, nu știu. Suntem supărați cu toții, e dezastru. Orice întrebare îmi puneți, vă jur că nu știu ce să vă răspund. Nu știu ce se întâmplă”, a spus Louis Munteanu la Prima Sport.

Întrebat despre situația ardelenilor, care au 13 puncte la finalul turului sezonului regulat, atacantul a rămas fără cuvinte: „Nu-mi imaginam așa ceva. Când am decis să rămân aici, mă gândeam că o să mă bat la campionat sau ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”.

Când reporterii au sesizat că are lacrimi în ochi, Louis Munteanu a plecat imediat de la interviu.

VIDEO. Alberto Soro, decisiv în Dinamo - CFR Cluj 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport