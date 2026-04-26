„Mesaj pentru Szabolcs Kovacs" Emil Boc nu l-a iertat pe arbitru după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben? Recomandăm un complex de vitamine B"
„Mesaj pentru Szabolcs Kovacs” Emil Boc nu l-a iertat pe arbitru după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben? Recomandăm un complex de vitamine B”

Publicat: 26.04.2026, ora 09:45
Actualizat: 26.04.2026, ora 09:47
  • CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Emil Boc (59 de ani) primarul municipiului Cluj-Napoca și susținător al „șepcilor roșii”, a felicitat echipa, în ciuda eșecului, dar a avut și o ironie la adresa arbitrului Szabolcs Kovacs (38 de ani).
  • Szabolcs Kovacs este fratele lui Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul român care a condus câte o finală de Conference League, Europa League și Champions League.

CFR Cluj s-a impus prin golul marcat de Andrei Cordea, din penalty, în minutul 70.

În urma acestui rezultat, echipa din Gruia rămâne în lupta pentru locurile europene, în timp ce Universitatea Cluj a ajuns la două înfrângeri consecutive în play-off.

Al Ahli, campioana Asiei Gruparea saudită câștigă trofeul pentru al doilea an la rând 
Citește și
Al Ahli, campioana Asiei Gruparea saudită câștigă trofeul pentru al doilea an la rând
Citește mai mult
Al Ahli, campioana Asiei Gruparea saudită câștigă trofeul pentru al doilea an la rând 

Emil Boc nu l-a iertat pe Szabolcs Kovacs după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben?“

„Haide «U»! Și la bine, și la greu! Felicitări, CFR Cluj și mult succes pentru a prinde un loc în cupele europene! Haide «U» ! Băieți, suntem mândri și alături de voi! Cum se spune în popor: «după vreme rea, vine și vreme bună!!»

Ne revedem pe Cluj Arena, apoi la Sibiu și ….într-o cupă europeană! Admirație și respect pentru inegalabila Galerie a Universității Cluj! Cu voi alături, oriunde «suntem acasă» !! Haide «U» !”, a transmis Emil Boc pe rețelele de socializare. .

La finalul mesajului, edilul a făcut referire directă la Szabolcs Kovacs și la faza în care Muhar a scăpat fără al doilea galben.

PS: un mesaj pentru arbitrul partidei, dl. Szabolcs Kovacs (fratele marelui arbitru internațional, Istvan Kovacs): Tot în popor se spune: «un nume bun este mai prețios decât orice bogăție»! Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie! Emil Boc

Nemulțumirea a venit după o fază petrecută în minutul 77, când Karlo Muhar, deja avertizat, a avut o intervenție asupra lui Nistor.

Jucătorii Universității Cluj au cerut al doilea cartonaș galben pentru mijlocașul CFR-ului, însă arbitrul nu l-a eliminat.

„Fără el, U Cluj devine o echipă normală” Daniel Pancu, declarație surprinzătoare după victoria din derby: „Am luat o opțiune serioasă pentru locul 4”
Superliga
23:47
„Fără el, U Cluj devine o echipă normală” Daniel Pancu, declarație surprinzătoare după victoria din derby: „Am luat o opțiune serioasă pentru locul 4”
Citește mai mult
„Fără el, U Cluj devine o echipă normală” Daniel Pancu, declarație surprinzătoare după victoria din derby: „Am luat o opțiune serioasă pentru locul 4”
„Mergem înainte fără să facem o tragedie”  Cristiano Bergodi, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Lukic ne-a lipsit mult azi”
Superliga
23:19
„Mergem înainte fără să facem o tragedie” Cristiano Bergodi, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Lukic ne-a lipsit mult azi”
Citește mai mult
„Mergem înainte fără să facem o tragedie”  Cristiano Bergodi, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Lukic ne-a lipsit mult azi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Știrile zilei din sport
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
15:18
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Superliga
15:59
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Citește mai mult
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Nationala
15:30
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Citește mai mult
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
17:50
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
 „Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
16:34
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
16:46
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
