CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Emil Boc (59 de ani) primarul municipiului Cluj-Napoca și susținător al „șepcilor roșii”, a felicitat echipa, în ciuda eșecului, dar a avut și o ironie la adresa arbitrului Szabolcs Kovacs (38 de ani).

Szabolcs Kovacs este fratele lui Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul român care a condus câte o finală de Conference League, Europa League și Champions League.

CFR Cluj s-a impus prin golul marcat de Andrei Cordea, din penalty, în minutul 70.

În urma acestui rezultat, echipa din Gruia rămâne în lupta pentru locurile europene, în timp ce Universitatea Cluj a ajuns la două înfrângeri consecutive în play-off.

Emil Boc nu l-a iertat pe Szabolcs Kovacs după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben?“

„Haide «U»! Și la bine, și la greu! Felicitări, CFR Cluj și mult succes pentru a prinde un loc în cupele europene! Haide «U» ! Băieți, suntem mândri și alături de voi! Cum se spune în popor: «după vreme rea, vine și vreme bună!!»

Ne revedem pe Cluj Arena, apoi la Sibiu și ….într-o cupă europeană! Admirație și respect pentru inegalabila Galerie a Universității Cluj! Cu voi alături, oriunde «suntem acasă» !! Haide «U» !”, a transmis Emil Boc pe rețelele de socializare. .

La finalul mesajului, edilul a făcut referire directă la Szabolcs Kovacs și la faza în care Muhar a scăpat fără al doilea galben.

PS: un mesaj pentru arbitrul partidei, dl. Szabolcs Kovacs (fratele marelui arbitru internațional, Istvan Kovacs): Tot în popor se spune: «un nume bun este mai prețios decât orice bogăție»! Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie! Emil Boc

Nemulțumirea a venit după o fază petrecută în minutul 77, când Karlo Muhar, deja avertizat, a avut o intervenție asupra lui Nistor.

Jucătorii Universității Cluj au cerut al doilea cartonaș galben pentru mijlocașul CFR-ului, însă arbitrul nu l-a eliminat.

