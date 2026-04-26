Haos în play-off-ul NBA! FOTO: Nikola Jokic și-a ieșit din minți când a văzut ce a făcut adversarul: „E o regulă nescrisă”

alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 10:08
  • Haos pe finalul meciului din seria de play-off, dintre Denver Nuggets și Minnesota Timberwolves!
  • Superstarul sârb Nikola Jokic a fost eliminat în urma unei altercații violente produse pe finalul partidei, câștigate clar de Minnesota, scor 112-96.

Victoria le-a adus „lupilor” un avantaj de 3-1 la general, aducând campioana din Colorado în pragul eliminării.

Nikola Jokic și-a ieșit din minți: „Există o regulă nescrisă”

Cu doar câteva secunde rămase și meciul deja decis, extrema Jaden McDaniels a ales să finalizeze o acțiune cu un layup necontestat, în loc să lase timpul să se scurgă, un gest considerat de mulți jucători drept lipsit de fair-play în contextul regulilor nescrise din NBA.

Vizibil frustrat, Jokic a erupt! Deși se afla la distanță de adversar, s-a îndreptat direct spre el pentru a-i cere explicații.

McDaniels n-a fost intimidat și l-a apucat de tricou, ripostând.

Situația a degenerat rapid, iar contactul fizic dintre cei doi a dus la o încăierare generală.

Ambele bănci au intrat pe teren, iar spiritele s-au calmat cu greu, inclusiv prin intervenția antrenorului secund de la Timberwolves, Pablo Prigioni.

Sunt mândru de băieți că au dat dovadă de curaj și au luptat unul pentru celălalt, atât la propriu, cât și la figurat. Echipele astea nu se plac una pe cealaltă, nu e niciun secret. Când te întâlnești de atâtea ori cu adversarul tău, mai ales când miza e mare… astfel de lucruri se întâmplă. Chris Finch, antrenor Minnesota Timberwolves

Arbitrii au decis eliminarea lui Jokic pentru comportament nesportiv, dar și a lui Julius Randle, unul dintre cei mai implicați în altercație, cu doar 1,3 secunde înainte de final.

Evident, nu mi-a plăcut ce a făcut McDaniels. Meciul se terminase. Ambele echipe acceptaseră înfrângerea. În 2026, astfel de lucruri pur și simplu nu se mai întâmplă. Așa ceva se întâmpla în anii '80, când echipele continuau să înscrie. Dar așa este el. Așa că, dacă asta vor să facă... Nu are nimic de-a face cu victoria sau înfrângerea. David Adelman, antrenor Denver Nuggets, pentru FoxNews

După partidă, Jokic nu și-a ascuns nemulțumirea, conform eu.usatoday.com: „Nu regret. A marcat după ce toată lumea s-a oprit din joc. Există o regulă nescrisă în astfel de situații”.

De cealaltă parte, McDaniels n-a dat înapoi: „Ceasul mergea. Am încercat să înscriu”.

Suntem în play-off. Meciul nu se terminase. Nu e nimic pentru care să te enervezi. Rudy Gobert, pivot Minnesota Timberwolves

Jokic a avut o prestație bună pe hârtie (24 de puncte, 15 recuperări, 9 pase decisive), dar ineficiența aruncărilor (8/22) și cele patru mingi pierdute au arătat dificultățile echipei sale.

Seria se mută acum la Denver pentru meciul 5, într-un moment critic pentru Nuggets. Liga nord-americană ar putea analiza imaginile și decide eventuale sancțiuni suplimentare. Minnesota e la o singură victorie de calificare.

