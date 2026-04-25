Daniel Pancu/ Foto: sportpictures.eu
„Fără el, U Cluj devine o echipă normală" Daniel Pancu, declarație surprinzătoare după victoria din derby: „Am luat o opțiune serioasă pentru locul 4"

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 23:47
  • CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a vorbit despre importanța victoriei obținute de echipa sa.

Pancu este de părere că succesul echipei sale este unul meritat, dar rămâne cu picioarele pe pământ în ceea ce privește lupta la titlu.

Daniel Pancu, declarație surprinzătoare după victoria din derby: „Am luat o opțiune serioasă pentru locul 4”

„Trei puncte foarte importante. În momentul de față, cred că am luat o opțiune serioasă la locul 4, unul dintre obiectivele noastre, dar, cu acest echilibru, se pot întâmpla multe lucruri până la finalul campionatului. Victoria este una meritată.

Ei au plătit meciul ăla de Cupă cu FC Argeș, cu siguranță. S-a simțit că au jucat 120 de minute. Am fost primii la minge.

Mă întorc la tradiția clubului și la victoriile cu 1-0. Conduci, apoi ai două-trei ocazii să faci 2-0, nu faci, iar, pe final, intră mingile acelea prin careu și se poate întâmpla orice oricând, dar nu se întâmplă, pentru că e ceva în aer aici.

Singurul lucru care mă nemulțumește este că lucrăm superioritățile, atacurile rapide și nu ne ducem la 2-0”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu: „U Cluj, fără Lukic, devine una normală”

Tehnicianul formației din Gruia a vorbit și despre absența lui Jovo Lukic.

Golgheterul campionatului ar fi trebuit să înceapă ca titular partida cu CFR Cluj, dar s-a accidentat la încălzire. A fost înlocuit în ultimul moment cu Andrei Gheorghiță

„Adversarii noștri au plecat fără cel mai important om al lor de la încălzire. U Cluj, fără Lukic, devine o echipă normală. Cred că el este jucătorul care i-a dus în poziția asta. Mi se pare cel mai important de la ei”, a adăugat Pancu.

Daniel Pancu: „Avem 10-15% șanse la titlu”

În ciuda faptului că a afirmat că unul dintre obiectivele CFR-ului este locul 4, Pancu a fost întrebat dacă CFR Cluj se gândește în continuare la titlu.

„Nu știu. Să vedem. Suntem cea mai bună echipă din România la puncte în acest an. Am plecat de la -19 puncte. Acum să fim la două puncte de locul 1 sună incredibil. Da, se pot întâmpla multe lucruri, dacă tot m-ai întrebat de titlu. Cred că avem 10-15% șanse la titlu.

Prezenţa patronului e cea mai importantă, pentru spiritul ăsta, în seara asta a fost fantastic. Marcăm în ultimul minut la Piteşti în etapa trecută, dacă mai erau nişte etape, probabil că aveam mai multe şanse.

Când îl văd pe Coelho îmi vine să o iau în partea ailaltă. Totul se joacă până la capăt” a concluzionat Pancu.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj639
2U Craiova539
3CFR Cluj637*
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

*beneficiază de rotunjire

