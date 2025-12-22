Reveniri la FCSB N-au mai jucat de luni întregi, dar merg în cantonamentul din Antalya » Mihai Stoica: „E admirabil”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat două reveniri importante în cantonamentul din Antalya.

Este vorba de Mihai Popescu și Joyskim Dawa, fundașii centrali pe care FCSB nu s-a putut baza din cauza unor accidentări grave.

Mihai Popescu, revenire spectaculoasă după accidentare

La aproximativ două luni de când a suferit o ruptură de ligament încrucișat la meciul dintre România și Austria, scor 1-0, Mihai Popescu a făcut progrese considerabile și ar putea începe să alerge în această iarnă, în cantonamentul echipei din Antalya.

Joyskim Dawa, stoperul care s-a accidentat la un meci al naționalei din Camerun, în prima parte a anului, va reveni pe teren odată cu meciurile din luna ianuarie, el fiind deja în programul echipei, în acest moment.

„Cu noi în cantonament va merge și Mihai Popescu, cel care la două luni după operație face niște progrese uimitoare. El va lucra separat cu Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul echipei.

Până acum, Mihai Popescu bate toate tratatele de medicină și este posibil ca în Antalya să-l vedem alergând. El spunea că e meritul staff-ului medical, dar i-am spus că nu, este în primul rând vorba de atitudinea lui.

Eu nu l-am văzut pe băiatul ăsta nici măcar o dată cu capul jos de când s-a accidentat. Este admirabil, iar în situația asta începem să ne gândim și la prelungirea contractului”, a declarat Mihai Stoica, la Fanatik.

Dawa va merge și el în Antalya. El deja se antrenează normal cu echipa. Putea să joace chiar din acest final de an, dar nu avea niciun sens să lucrăm. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

