Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului  de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian

Louis Munteanu a provocat un scandal imens după ce a purtat tricoul rivalei FCSB la o miuță cu prietenii.

Gestul atacantului de la CFR Cluj amintește de comportamentul rebelului Mario Balotelli, devenit indezirabil la Inter Milano după ce a fost surprins purtând tricoul rivalei AC Milan.

Atacantul CFR Cluj, Louis Munteanu, s-a trezit în mijlocul unei controverse neobișnuite după ce a apărut într-un tricou al rivalei FCSB la o miuță în sală cu prietenii în Vaslui.

Louis Munteanu, în tricoul FCSB la o miuță cu prietenii

Imaginile au devenit virale, iar conducerea clubului din Gruia nu a privit cu ochi buni gestul. Conform regulamentului intern al clubului, jucătorul în vârstă de 23 de ani riscă o amendă de aproximativ 2.100 euro, echivalentul a 10% din salariul lunar, pentru că s-a îmbrăcat în echipamentul rivale din Superliga.

Patronul Ioan Varga a catalogat gestul drept „deplasat, lipsit de creier” și a subliniat că Louis Munteanu nu va fi transferat la FCSB, în schimb acesta ar putea pleca în străinătate doar la o ofertă importantă.

Pe de altă parte, patronul FCSB, Gigi Becali, a interpretat fotografia ca pe o declarație de dragoste, spunând că Munteanu „iubește FCSB-ul” și că ar putea fi un semn că vârful și-ar dori transferul la formația roș-albastră.

A fost o miuță între prieteni, cu circuit închis, fără spectatori. Nu comentez speculațiile apărute despre Louis Munteanu, este treaba lui să ofere explicații Irinel Postolache, președinte ASC Ivacec Vaslui (pentru GOLAZO.ro)

Mario Balotelli și tricoul AC Milan: o glumă care a aprins Italia

Louis Munteanu nu e singurul fotbalist care a ajuns în mijlocul unei controverse pentru că s-a fotografiat sau a fost surprins purtând echipamentul „dușmanilor”.

Un exemplu celebru vine din 2010, din fotbalul italian, bine cunoscut de Louis Munteanu din perioada Fiorentina.

Mario Balotelli, atunci atacant de 19 ani la Inter Milano, era deja în conflict cu suporterii și cu antrenorul Jose Mourinho, din cauza atitudinii sale și a excluderii din meciuri importante.

Invitat la emisiunea satirică Striscia la Notizia, Balotelli a primit premiul ironic Tapiro d’Oro, iar realizatorii i-au oferit apoi un tricou AC Milan, marea rivală a Interului, personalizat cu numele său.

Balotelli a fost surprins purtând tricoul în public, iar imaginile au provocat un val de furie în rândul fanilor nerazzurri.

Agentul jucătorului a intervenit public, explicând că Balotelli era un „băiat de 19 ani care poate nu înțelege consecințele a ceea ce face”, și că nu trebuie luată prea în serios o emisiune de comedie.

Alte scandaluri provocate de tricourile rivalilor

Didier Lamkel Ze (Royal Antwerp) - la antrenament în tricoul rivalei Anderlecht

Didier Lamkel Zé, atacant la Royal Antwerp, a provocat un scandal în ianuarie 2021 după ce s-a prezentat la antrenament purtând tricoul rivalei Anderlecht.

Incidentul a fost atât de intens încât jucătorul a fost oprit la poartă și i s-a cerut să plece. Ulterior, fotbalistul camerunez a trebuit să își ceară scuze pentru gestul care a fost interpretat ca un afront și o încercare de a forța un transfer la Panathinaikos, pe care Antwerp refuza să-l accepte.

Didier Lamkel Zé a mers la antrenamentul lui Royal Antwerp în tricoul rivalei Anderlecht (foto: montaj marca.com)

Alejandro Garnacho – criticat pentru că s-a fotografiat în tricoul lui Aston Villa

În iunie 2025, Alejandro Garnacho a postat o fotografie pe Instagram purtând tricoul lui Aston Villa cu numele colegului Marcus Rashford, ceea ce a supărat fanii și a atras critici.

Alejandro Garnacho, purtând tricoul lui Aston Villa (foto: instagram)

Jo (Corinthians) - sancționat pentru purtarea unor ghete verzi, culoarea echipei rivale

Deși nu e vorba despre un tricou advers, cazul brazilianului Jo de la Corinthians este relevant. În 2021, atacantul brazilian a fost amendat și avertizat de club după ce a purtat ghete de culoarea verde, specifică rivalilor de la Palmeiras, o acțiune interpretată de fani ca un afront la adresa tradiției clubului.

Pe lângă criticile dure, conducerea i-a cerut să nu mai poarte acele ghete nici măcar la antrenamente.

