Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului  de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian
Louis Munteanu, în tricoul FCSB (dreapta), și Mario Balotelli pe vremea când juca la Inter Milano și s-a pozat cu tricoul rivalei AC Milan (colaj foto: GOLAZO.ro)
Superliga

Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 14:14
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 14:14
  • Louis Munteanu a provocat un scandal imens după ce a purtat tricoul rivalei FCSB la o miuță cu prietenii.
  • Gestul atacantului de la CFR Cluj amintește de comportamentul rebelului Mario Balotelli, devenit indezirabil la Inter Milano după ce a fost surprins purtând tricoul rivalei AC Milan.

Atacantul CFR Cluj, Louis Munteanu, s-a trezit în mijlocul unei controverse neobișnuite după ce a apărut într-un tricou al rivalei FCSB la o miuță în sală cu prietenii în Vaslui.

Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Citește și
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Citește mai mult
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”

Louis Munteanu, în tricoul FCSB la o miuță cu prietenii

Imaginile au devenit virale, iar conducerea clubului din Gruia nu a privit cu ochi buni gestul. Conform regulamentului intern al clubului, jucătorul în vârstă de 23 de ani riscă o amendă de aproximativ 2.100 euro, echivalentul a 10% din salariul lunar, pentru că s-a îmbrăcat în echipamentul rivale din Superliga.

Patronul Ioan Varga a catalogat gestul drept „deplasat, lipsit de creier” și a subliniat că Louis Munteanu nu va fi transferat la FCSB, în schimb acesta ar putea pleca în străinătate doar la o ofertă importantă.

Pe de altă parte, patronul FCSB, Gigi Becali, a interpretat fotografia ca pe o declarație de dragoste, spunând că Munteanu „iubește FCSB-ul” și că ar putea fi un semn că vârful și-ar dori transferul la formația roș-albastră.

A fost o miuță între prieteni, cu circuit închis, fără spectatori. Nu comentez speculațiile apărute despre Louis Munteanu, este treaba lui să ofere explicații Irinel Postolache, președinte ASC Ivacec Vaslui (pentru GOLAZO.ro)

Mario Balotelli și tricoul AC Milan: o glumă care a aprins Italia

Louis Munteanu nu e singurul fotbalist care a ajuns în mijlocul unei controverse pentru că s-a fotografiat sau a fost surprins purtând echipamentul „dușmanilor”.

Un exemplu celebru vine din 2010, din fotbalul italian, bine cunoscut de Louis Munteanu din perioada Fiorentina.

Mario Balotelli, atunci atacant de 19 ani la Inter Milano, era deja în conflict cu suporterii și cu antrenorul Jose Mourinho, din cauza atitudinii sale și a excluderii din meciuri importante.

Invitat la emisiunea satirică Striscia la Notizia, Balotelli a primit premiul ironic Tapiro d’Oro, iar realizatorii i-au oferit apoi un tricou AC Milan, marea rivală a Interului, personalizat cu numele său.

Balotelli a fost surprins purtând tricoul în public, iar imaginile au provocat un val de furie în rândul fanilor nerazzurri.

Agentul jucătorului a intervenit public, explicând că Balotelli era un „băiat de 19 ani care poate nu înțelege consecințele a ceea ce face”, și că nu trebuie luată prea în serios o emisiune de comedie.

Alte scandaluri provocate de tricourile rivalilor

  • Didier Lamkel Ze (Royal Antwerp) - la antrenament în tricoul rivalei Anderlecht

Didier Lamkel Zé, atacant la Royal Antwerp, a provocat un scandal în ianuarie 2021 după ce s-a prezentat la antrenament purtând tricoul rivalei Anderlecht.

Incidentul a fost atât de intens încât jucătorul a fost oprit la poartă și i s-a cerut să plece. Ulterior, fotbalistul camerunez a trebuit să își ceară scuze pentru gestul care a fost interpretat ca un afront și o încercare de a forța un transfer la Panathinaikos, pe care Antwerp refuza să-l accepte.

Didier Lamkel Zé a mers la antrenamentul lui Royal Antwerp în tricoul rivalei Anderlecht (foto: montaj marca.com) Didier Lamkel Zé a mers la antrenamentul lui Royal Antwerp în tricoul rivalei Anderlecht (foto: montaj marca.com)
Didier Lamkel Zé a mers la antrenamentul lui Royal Antwerp în tricoul rivalei Anderlecht (foto: montaj marca.com)
  • Alejandro Garnacho – criticat pentru că s-a fotografiat în tricoul lui Aston Villa

În iunie 2025, Alejandro Garnacho a postat o fotografie pe Instagram purtând tricoul lui Aston Villa cu numele colegului Marcus Rashford, ceea ce a supărat fanii și a atras critici.

Alejandro Garnacho, purtând tricoul lui Aston Villa (foto: instagram) Alejandro Garnacho, purtând tricoul lui Aston Villa (foto: instagram)
Alejandro Garnacho, purtând tricoul lui Aston Villa (foto: instagram)
  • Jo (Corinthians) - sancționat pentru purtarea unor ghete verzi, culoarea echipei rivale

Deși nu e vorba despre un tricou advers, cazul brazilianului Jo de la Corinthians este relevant. În 2021, atacantul brazilian a fost amendat și avertizat de club după ce a purtat ghete de culoarea verde, specifică rivalilor de la Palmeiras, o acțiune interpretată de fani ca un afront la adresa tradiției clubului.

Pe lângă criticile dure, conducerea i-a cerut să nu mai poarte acele ghete nici măcar la antrenamente.

Citește și

„S-a pripit când a ales FCSB”  Sfatul unui dinamovist pentru Denis Alibec: „Ar trebui să schimbe puțin”
Superliga
12:05
„S-a pripit când a ales FCSB” Sfatul unui dinamovist pentru Denis Alibec: „Ar trebui să schimbe puțin”
Citește mai mult
„S-a pripit când a ales FCSB”  Sfatul unui dinamovist pentru Denis Alibec: „Ar trebui să schimbe puțin”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
11:12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
CFR Cluj Mario Balotelli tricouri fcsb louis munteanu
Știrile zilei din sport
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Superliga
27.12
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Citește mai mult
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Campionate
27.12
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Citește mai mult
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Înot
27.12
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Citește mai mult
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Campionate
27.12
Șansă ratată Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Citește mai mult
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:08
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
22:03
Cristian Geambașu Creer sau creier?
Cristian Geambașu Creer sau creier?
21:40
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
19:22
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Campionate
27.12
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Citește mai mult
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Campionate
27.12
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Citește mai mult
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
27.12
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
27.12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 17 rapid 28 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share