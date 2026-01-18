„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi” +3 foto
Louis Munteanu FOTO: SportPictures
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 14:23
  • Louis Munteanu (23 de ani), noul atacant al clubului american D.C. United, a fost aproape de a ajunge la FCSB.
  • Tatăl atacantului a explicat de ce au picat negocierile, în ciuda faptului că Louis își dorea să evolueze pentru campioana României.

Mai multe echipe au fost pe urmele lui Louis Munteanu în ultimul an și jumătate, inclusiv campioana FCSB.

În cele din urmă, golgheterul stagiunii trecute din Liga 1 a ajuns la un acord cu formația din MLS D.C. United.

Louis Munteanu a fost aproape de FCSB: „Nu a depins de noi”

La aproape două săptămâni după ce atacantul a aterizat la Washington, tatăl său a explicat de ce mutarea la FCSB a picat:

„Nu a depins de noi. Louis ar fi vrut, dar nu a depins de noi. Au fost discuțiile dintre domnul Gigi Becali și Louis. Așa a considerat dumnealui, că poate Louis a cerut prea mult.

Așa a fost drumul, iar de acum nu mai putem face nimic. Privim înainte foarte optimiști”, a spus Gabriel Munteanu, tatăl lui Louis Munteanu, potrivit digisport.ro.

60.000 de euro pe lună
este salariul pe care Louis Munteanu l-ar cerut pentru a semna cu FCSB

Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul lui FCSB

În luna decembrie 2025, Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul lui FCSB în timpul unei partide de fotbal în sală disputată la Vaslui, orașul său natal.

La partida dintre ACS Ivacec Vaslui și cei mai valoroși fotbaliști originari din Vaslui au mai participat Andrei Borza și Marian Aioani, jucătorii Rapidului, Ovidiu Perianu, mijlocaș la CFR Cluj, dar și Rareș Munteanu.

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui
Conducerea celor de la CFR Cluj, clubul la care activa Louis Munteanu la momentul respectiv, a negat posibilitatea unei mutări în tabăra roș-albastră.

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare. Nelu Varga, patron CFR Cluj, în decembrie 2025

Louis Munteanu, în topul celor mai scumpe mutări din MLS

D.C. United a plătit 6 milioane de euro celor de la CFR Cluj și l-au convins pe Louis Munteanu să semneze un contract valabil până în vara anului 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Atacantul român va purta numărul 11 pe tricou pentru echipa de pe Audi Field.

Mutarea lui Louis Munteanu se află în top 10 cele mai scumpe transferuri din acest sezon în fotbalul american.

Top 10 sosiri MLS, sezonul 2025-2026:

  1. Heung-min Son (Los Angeles FC) – 22 mil. €
  2. Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) – 15 mil. €
  3. Nicolás Fernández Mercau (New York City FC) – 8 mil. €
  4. Paxten Aaronson (Colorado Rapids) – 7 mil. €
  5. Djordje Mihailovic (Toronto FC) – 6,85 mil. €
  6. Wessam Abou Ali (Columbus Crew) – 6,40 mil. €
  7. Louis Munteanu (D.C. United) – 6 mil. €
  8. Dor Turgeman (New England Revolution) – 4,70 mil. €
  9. Tomás Jacob (Atlanta United FC) – 4,30 mil. €
  10. Kristoffer Velde (Portland Timbers) – 4,30 mil. €
4.500.000 de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform transfermarkt.com

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
