Panică la Australian Open FOTO+VIDEO. Un copil de mingi a leșinat pe teren! Cine i-a sărit imediat în ajutor
Un copil de mingi a leșinat la Australian Open FOTO: Captură - X
Tenis

Panică la Australian Open FOTO+VIDEO. Un copil de mingi a leșinat pe teren! Cine i-a sărit imediat în ajutor

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 13:46
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 13:48
  • Zeynep Sonmez (23 de ani, locul #112 WTA) a ajutat un copil de mingi să părăsească terenul pentru a primi îngrijiri medicale.

Din cauza temperaturilor ridicate de la Melbourne, în timpul meciului dintre Zeynep Sonmez și Ekaterina Alexandrova, un copil de mingi a leșinat.

Un copil de mingi a leșinat în timpul unui meci la Australian Open

Tânăra s-a ridicat și a încercat să revină la post, însă abia a reușit să se țină pe picioare.

În timp ce aștepta serviciului Ekaterinei Alexandrova, jucătoarea de tenis din Turcia a observat starea copilului de mingi și s-a îndreptat spre fată pentru a o ajuta să părăsească terenul. La umbră, aceasta a primit îngrijiri medicale.

Galerie foto (11 imagini)

Un copil de mingi a leșinat la Australian Open Un copil de mingi a leșinat la Australian Open Un copil de mingi a leșinat la Australian Open Un copil de mingi a leșinat la Australian Open Un copil de mingi a leșinat la Australian Open
+11 Foto
labels.photo-gallery

Partida a fost întreruptă timp de 6 minute. Într-un final, jucătoarea din Istanbul a reușit să se impună cu 7-5, 4-6, 6-4 și s-a calificat în turul doi al competiției.

La finalul meciului, Zeynep Sonmez a vorbit despre momentul șocant.

„Se chinuia foarte tare. A spus că este bine, dar era evident că nu era bine. Așa că m-am dus să o sprijin și i-am spus: «stai jos și bea ceva, nu ești bine».

În timp ce mergeam, a leșinat, dar, din fericire, am prins-o. Tremura foarte tare.

Întotdeauna spun că este mai important să fii un om bun decât un jucător bun de tenis. A fost doar instinctul meu să o ajut și cred că toată lumea ar face la fel”, a spus Zeynep Sonmez, potrivit bbc.com.

Australian Open se confruntă cu temperaturi ridicate

Temperaturile înregistrate în timpul duelului dintre Ekaterina Alexandrova și Zeynep Sonmez au atins 28 de grade, însă acestea vor crește.

Săptămâna viitoare, la Melbourne, se vor atinge și 35 de grade Celsius, iar căldura va fi un factor de stres pentru sportivii de la Australian Open.

Din acest motiv, organizatorii competiției de la Melbourne au realizat o scală de stres termic, care poate provoca întreruperea sau suspendarea meciurilor.

Scala este de la 1 la 5, iar în funcție de fiecare indice atins sunt aplicate alte măsuri de protecție:

  • Indice 1: Condiții de joc normale
  • Indice 2: Hidratare desă
  • Indice 3: Aplicarea măsurilor de răcorire
  • Indice 4: Pauze prelungite
  • Indice 5: Suspendarea jocului

La ora jocului dintre Zeynep Sonmez și Ekaterina Alexandrova, indicele era 2,8, conform bbc.com.

Australian Open wta ekaterina alexandrova Zeynep Sonmez
