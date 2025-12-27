Yohan Roche (28 de ani), fundașul echipei Petrolul Ploiești, a fost decisiv pentru naționala Beninului în victoria cu Botswana, scor 1-0, la Cupa Africii.

În al doilea meci disputat de reprezentativa țării sale la turneul final de pe continentul african, jucătorul grupării din Liga 1 a fost integralist și a fost cel mai bun de pe teren.

Yohan Roche, decisiv pentru naționala Beninului

Roche a gafat decisiv în meciul cu RD Congo. A lăsat să treacă o minge pe care ar fi trebuit să o respingă cu capul, iar Theo Bongonda a marcat golul care a făcut diferența. Însă fotbalistul de la Petrolul s-a revanșat în partida cu Botswana!

În minutul 28, apărătorul a pătruns în careu din flancul stâng, a controlat balonul primit de la Mounie și a șutat.

Un adversar a încercat să intervină, însă a deviat nefericit pentru coechipierii săi, iar portarul Phoko a urmărit cum mingea a intrat în plasă.

Ca urmare a victoriei cu Botswana, naționala statului Benin păstrează șanse de calificare în fazele eliminatorii, fiind pe locul 3 în grupa D, cu 3 puncte acumulate, la egalitate cu primele două clasate, Senegal și RD Congo, care se întâlnesc tot sâmbătă.

David Kiki, fundașul celor de la FCSB, a fost rezervă neutilizată la ambele meciuri disputate de Benin la Cupa Africii.

7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni

Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)

(Africa de Sud/FCSB) Devis Epassy (Camerun/Dinamo)

(Camerun/Dinamo) Baba Alhassan (Uganda/FCSB)

(Uganda/FCSB) Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)

(Uganda/U Cluj) David Kiki (Benin/FCSB)

(Benin/FCSB) Yohan Roche (Benin/Petrolul)

(Benin/Petrolul) Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

De asemenea, la turneul final din Africa vor participa mai multe vedete: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

Campioana: 7 milioane de dolari

7 milioane de dolari Finalista: 4 milioane de dolari

4 milioane de dolari Semifinale: 2,5 milioane de dolari

2,5 milioane de dolari „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari

1,3 milioane de dolari „Optimi”: 800.000 de dolari

800.000 de dolari Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari

700.000 de dolari Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport