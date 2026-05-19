Ce se întâmplă cu Politic Hermannstadt i-a decis soarta jucătorului împrumutat de la FCSB

Publicat: 19.05.2026, ora 15:14
  • Claudiu Rotar (47 de ani), finanțatorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (26 de ani).

În vara lui 2025, FCSB a plătit 900.000 de euro pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo. În plus, roș-albaștrii l-au trimis și pe Musi în tabăra lui Kopic.

Fostul căpitan din „Ștefan cel Mare” nu s-a integrat la noua sa echipă și a fost împrumutat în această iarnă la Hermannstadt, până la finalul sezonului.

Dennis Politic se întoarce la FCSB

Politic nu a mai evoluat pentru sibieni de la jumătatea lunii martie, atunci când a suferit o accidentare în meciul cu UTA (2-3).

Împrumutul atacantului va expira în această vară, iar Claudiu Rotar a confirmat că fotbalistul se va întoarce la FCSB.

Oficialul lui Hermannstadt a exclus varianta unui nou împrumut, deoarece sibienii plătesc jumătate din salariul său lunar, circa 20.000 de euro.

„Nu va rămâne la Hermannstadt. E împrumutat de la FCSB, se va întoarce acolo.

(n.r. - V-ați gândit la încă un împrumut?) Nu, are salariul destul de mare, îl ținem jumi-juma cu FCSB”, a spus Claudiu Rotar, citat de sport.ro.

8
meciuri a jucat Dennis Politic pentru Hermannstadt

FOTO. Accidentarea lui Dennis Politic din meciul UTA Arad - Hermannstadt 3-2

Hermannstadt va juca barajul pentru menținerea în Liga 1

Luni, Hermannstadt a învins-o pe FCSB, scor 2-0, dar cu toate acestea nu a reușit să evite locurile de baraj. Pentru menținerea în Liga 1, formația antrenată de Dorinel Munteanu va duela cu FC Voluntari.

Manșa tur este programată la Sibiu, pe 24 mai, în timp ce returul se joaca cu o săptămână mai târziu.

