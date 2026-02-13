„E jenant să susții asta” Mesajul postat de MM Stoica după ce FCSB a fost eliminată din Cupă

U Craiova - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al „roș-albaștrilor”, a postat pe rețelele de socializare un mesaj după ce echipa sa a fost eliminată din Cupa României.

În minutul 54 al partidei, Isenko, portarul Craiovei, a degajat mingea către mijlocul terenului, acolo unde se afla Luca Băsceanu.

Tânărul jucător a preluat mingea cu umărul, având mâna în poziție orizontală, dar cei de la FCSB au cerut un potențial henț la Băsceanu, dar arbitrul Horațiu Feșnic nu a oprit faza. Băsceanu i-a pasat apoi lui Florin Popa, care a marcat golul doi al oltenilor.

U Craiova - FCSB 2-2 . Mihai Stoica: „E jenant să susții că nu e henț”

La finalul partidei din Bănie, Mihai Stoica a postat un mesaj dur pe contul său de Facebook, adresat celor care susțin că golul doi al Craiovei a fost regulamentar. Printre aceștia s-a numărat și Adrian Porumboiu, fostul arbitru FIFA.

„E jenant să susții că nu e henț la Băsceanu. Indiferent pe cine reprezinți”, a scris Mihai Stoica.

Și Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a declarat după meci că Luca Băsceanu a comis henț la acea fază, după părerea lui.

Andre Duarte se afla în apropierea lui Băsceanu și a protestat după ce a văzut modul cum a preluat jucătorul mingea, dar arbitrul Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue.

Conform regulamentului, un jucător poate atinge mingea doar cu umărul. Dacă balonul îl lovește în orice altă zonă a brațului, arbitrul trebuie să oprească jocul pentru henț.

FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a încheiat grupa B pe locul 5, cu 4 puncte acumulate.

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc și o va întâlni, mai departe, pe CFR Cluj. Meciul va avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.

