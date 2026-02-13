„Mă gândesc doar la acel meci” Coelho, mesaj războinic după ce U Craiova s-a calificat în sferturile Cupei: „Mai sunt 12 puncte, vrem cât mai multe”  +12 foto
Filipe Coelho (FOTO: captură Universitatea Craiova)
Cupa Romaniei

„Mă gândesc doar la acel meci" Coelho, mesaj războinic după ce U Craiova s-a calificat în sferturile Cupei: „Mai sunt 12 puncte, vrem cât mai multe"

alt-text Silviu Dumitru
Publicat: 13.02.2026, ora 00:00
Actualizat: 13.02.2026, ora 00:01
  • U CRAIOVA - FCSB 2-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul grupării din Bănie, s-a declarat mulțumit de prestația fotbaliștilor care i-au înlocuit pe titularii obișnuiți.
  • Tehnicianul portughez a vorbit și despre meciul cu FCSB din Liga 1, programat duminică, de la ora 20:00.

Craiova a obținut o remiză în ultima rundă din faza grupelor și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României.

U CRAIOVA - FCSB 2-2. Filipe Coelho: „Sunt foarte mândru de grup”

„A fost un meci dificil, împotriva unei echipe bune. Am avut mai puține zile de pregătire decât adversarii.

Unii jucători au fost accidentați, alții suspendați, dar cred că am fost competitivi și am meritat să mergem mai departe.

Sunt foarte mândru de grup, nu de jucători la nivel individual (n.r. a avut mai multe absențe importante), de grup. Sunt extraordinari, au fost concentrați, au jucat bine

Sunt mândru de ei și când câștigăm, și când pierdem. Îmi plac toți”, a spus Coelho la conferința de presă.

Sunt onest, muncesc din greu, fac totul pentru club, tot ce pot, luăm meci cu meci. Așa va fi până la final. Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova

Chestionat cu privire la ce urmează pentru Universitatea Craiova în Cupa României, Coelho a răspuns:

„Obiectivul următor este meciul următor, e timpul să recuperăm jucători, să încercăm să câștigăm mai multe puncte, atâta tot.

Înainte de meciul cu CFR (n.r. din sferturile Cupei) vom mai avea multe meciuri, acum mă gândesc doar la următorul adversar. Când vom juca cu CFR, sunt sigur că și ei sunt o echipă foarte bună, vom avea timp să ne pregătim.

Dar acum trebuie să ne concentrăm pe campionat, mai sunt 12 puncte și vom încerca să obținem mai multe până la finalul sezonului regulat”, a afirmat antrenorul portughez.

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (6).jpg
Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (6).jpg

„Meciul cu FCSB va fi unul mare”

Coelho nu se va putea baza pe Ștefan Baiaram nici în meciul din campionat cu FCSB, după ce fotbalistul a fost suspendat pentru că s-a scuipat cu un fan dinamovist.

Și atacantul Steven Nsimba este incert, acesta fiind accidentat.

„Vom vedea ceilalți jucători, pentru meciul de astăzi am renunțat din proprie inițiativă doar la Popică (n.r. portarul Laurențiu Popescu), ceilalți nu erau pregătiți pentru astăzi.

Vom vedea, nu știu dacă își vor reveni până la următorul meci. Vom încerca să obținem cele trei puncte, ei la fel, va fi un meci mare, motivația mea este ca echipa să obțină mai multe puncte”, a concluzionat Coelho.

Clasamentul final al grupei B din Cupa României

  1. U Craiova – 7p (10-3) - CALIFICATĂ
  2. Gloria Bistrița - 6p (4-4) - CALIFICATĂ
  3. UTA Arad – 4p (4-2)
  4. Petrolul – 4p (4-6)
  5. FCSB – 4p (5-6)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (3-9)

S-au stabilit sferturile Cupei României

Știm nu doar sferturile, ci și împerecherea din semifinale. Cele mai avantajate sunt FC Argeș și Dinamo, care vor înfrunta formațiile venite din Liga 2, iar în semifinale vor evolua pe teren propriu.

S-au calificat mai departe doar 3 dintre granzii Ligii 1, Dinamo, U Craiova și CFR Cluj, însă toate vor evolua pe aceeași parte a tabloului! Doar una dintre ele va putea evolua în finală.

  • Argeș - Gloria Bistrița
  • U Cluj - Hermannstadt
  • Dinamo - Metalul Buzău
  • U Craiova - CFR Cluj

Meciurile din sferturi vor avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.

Universitatea Craiova Cupa Romaniei fcsb Filipe Coelho
