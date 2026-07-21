Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei#3 din Superliga.

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Etapa #3 din Liga 1 se va desfășura în perioada 31 iulie - 3 august. Balul va fi deschis de duelul FC Argeș - Csikszereda și se va încheia cu partida FCSB - Farul.

Capul de afiș al rundei îl reprezintă derby-ul dintre Rapid și CFR Cluj. Daniel Pancu va fi față în față cu fosta sa echipă, de care nu s-a despărțit în cele mai bune condiții.

Partida din Giulești este programată duminică, 2 august, cu începere de la ora 21:30.

Programul etapei #3 din Liga 1

Vineri, 31 iulie

Ora 18:30 FC Argeș - Csikszereda

Ora 21:30 Oțelul Galați - Dinamo

Sâmbătă, 1 august

Ora 18:30 FC Voluntari - UTA Arad

Ora 21:30 Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești

Duminică, 2 august

Ora 18:30 Universitatea Cluj - FC Botoșani

Ora 21:30 FC Rapid - CFR 1907 Cluj

Luni, 3 august

Ora 18:30 Corvinul Hunedoara - Sepsi

Ora 21:30 FCSB - Farul Constanța

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 1 3 2 Corvinul 1 3 3 FCSB 1 3 4 Rapid 1 3 5 U Cluj 1 3 6 Petrolul 1 3 7 Oțelul 1 3 8 Botoșani 1 1 9 Voluntari 1 1 10 Farul 1 0 11 CFR Cluj 1 0 12 Dinamo 1 0 13 Sepsi 1 0 14 FC Argeș 1 0 15 Csikszereda 1 0 16 UTA Arad 1 0

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