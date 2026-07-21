- Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul etapei#3 din Superliga.
- Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #3 din Liga 1 se va desfășura în perioada 31 iulie - 3 august. Balul va fi deschis de duelul FC Argeș - Csikszereda și se va încheia cu partida FCSB - Farul.
Capul de afiș al rundei îl reprezintă derby-ul dintre Rapid și CFR Cluj. Daniel Pancu va fi față în față cu fosta sa echipă, de care nu s-a despărțit în cele mai bune condiții.
Partida din Giulești este programată duminică, 2 august, cu începere de la ora 21:30.
Programul etapei #3 din Liga 1
Vineri, 31 iulie
- Ora 18:30 FC Argeș - Csikszereda
- Ora 21:30 Oțelul Galați - Dinamo
Sâmbătă, 1 august
- Ora 18:30 FC Voluntari - UTA Arad
- Ora 21:30 Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești
Duminică, 2 august
- Ora 18:30 Universitatea Cluj - FC Botoșani
- Ora 21:30 FC Rapid - CFR 1907 Cluj
Luni, 3 august
- Ora 18:30 Corvinul Hunedoara - Sepsi
- Ora 21:30 FCSB - Farul Constanța
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|1
|3
|2
|Corvinul
|1
|3
|3
|FCSB
|1
|3
|4
|Rapid
|1
|3
|5
|U Cluj
|1
|3
|6
|Petrolul
|1
|3
|7
|Oțelul
|1
|3
|8
|Botoșani
|1
|1
|9
|Voluntari
|1
|1
|10
|Farul
|1
|0
|11
|CFR Cluj
|1
|0
|12
|Dinamo
|1
|0
|13
|Sepsi
|1
|0
|14
|FC Argeș
|1
|0
|15
|Csikszereda
|1
|0
|16
|UTA Arad
|1
|0