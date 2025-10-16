Reținut de poliție Jucătorul  a agresat un echipaj medical în plină stradă » De la ce a pornit totul și cum se apără sportivul
Luca Vildoza FOTO: IMAGO
Baschet

Reținut de poliție Jucătorul a agresat un echipaj medical în plină stradă » De la ce a pornit totul și cum se apără sportivul

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 18:16
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 18:31
  • Luca Vildoza (30 de ani), baschetbalistul celor de la Virtus Bologna, și soția sa, Milica Tasic (25 de ani), voleibalistă din Serbia, au fost reținuți de poliție după ce au agresat un echipaj medical.

Cei doi sportivi au lovit membrii unui echipaj de pe o ambulanță a celor de la Crucea Roșie, după o încăierare în trafic.

Pe cine trimite Vassaras la derby  Șeful CCA l-a reținut de la delegări pe Istvan Kovacs și alege arbitrul nr. 2 al României pentru Dinamo - Rapid
Citește și
Pe cine trimite Vassaras la derby Șeful CCA l-a reținut de la delegări pe Istvan Kovacs și alege arbitrul nr. 2 al României pentru Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Pe cine trimite Vassaras la derby  Șeful CCA l-a reținut de la delegări pe Istvan Kovacs și alege arbitrul nr. 2 al României pentru Dinamo - Rapid

Luca Vildoza, reținut după ce a agresat un echipaj medical

Jucătorul celor de la Virtus Bologna și-a petrecut o noapte în arest după ce a lovit membrii unui echipaj medical al celor de la Crucea Roșie.

Totul a pornit după ce sportivul s-ar fi enervat deoarece o ambulanță s-a oprit în mijlocul străzii pentru ca echipajul să ceară indicații despre locul în care trebuia să ajungă.

În acel moment, Vildoza le-a dat flash-uri celor din ambulanță și i-a depășit, iar la următoarea intersecție acesta a frânat brusc și a blocat echipajul de salvare.

Șoferul de pe ambulanță a coborât din mașină pentru a-i cere explicații lui Vildoza, moment în care baschetbalistul l-a luat de gât pe acesta.

Soția sa a intervenit și ea în conflict și a apucat-o de păr pe una dintre asistentele de pe ambulanță. Conform celor de la gazzetta.it, totul s-ar fi petrecut în jurul orei 23:30.

Vildoza și soția sa au fost reținuți pentru 24 de ore

Incidentul dintre Vildoza, soția sa și echipajul medical a fost observat de către un echipaj al poliției, cei doi fiind conduși la secție, acolo unde și-au petrecut întreaga noapte.

La secția de poliție a ajuns ulterior și conducerea clubului Virtus Bologna. Totodată, paramedicul lovit de Vildoza a fost supus unui control medical, fiind ulterior externat.

Procurorul de caz a decis ca cei doi să fie eliberați până la finalizarea anchetei, astfel că Vildoza va putea face deplasarea alături de Virtus pentru meciul cu Lyon-Villeurbanne, din Euroligă.

Cum se apără Luca Vildoza: „Soția lui e însărcinată, se grăbeau”

„Clientul meu a fost eliberat, la fel ca soția sa, și este liber să călătorească la meciul din Euroliga.

O audiere tehnică va avea loc în termen de 96 de ore pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile pentru arestarea de aseară, deși magistratul a revocat deja această decizie.

Chiar dacă ar valida arestarea și, prin urmare, ar considera corectă procedura utilizată aseară, jucătorul este liber și va fi și după această audiere, deoarece ordinul de eliberare a fost deja emis.

Această încăierare, această bătaie, a fost aparent reciprocă. Jucătorul era nerăbdător să ajungă acasă și să nu fie blocat de această ambulanță care traversa bulevardul și îi bloca calea, pentru că soția lui este însărcinată și doreau să ajungă repede acasă.

Oricare ar fi fost situația, nu a fost inițiativa unilaterală a jucătorului. Mai degrabă, clientul meu se apăra de ceea ce considera un comportament nelegitim din partea ambulanței, care l-a împiedicat să-și continue drumul”, a transmis avocatul lui Vildoza, conform sursei citate.

Crucea Roșie: „Astfel de evenimente sunt detestabile”

Crucea Roșie din Italia a emis un comunicat cu privire la evenimentul nefericit, aceștia declarând că astfel de incidente sunt de neconceput, însă nu va afecta în niciun fel activitatea cadrelor medicale.

„Crucea Roșie Italiană și Comitetul Bologna condamnă cele întâmplate și își susține voluntarii care au gestionat o situație de neînțeles, cu profesionalism, curaj și spirit de serviciu.

Episoade precum cel petrecut aseară, de la Bologna, sunt detestabile, dar nu vor diminua angajamentul femeilor și bărbaților de la Crucea Roșie Italiană de a oferi cele mai bune servicii posibile comunități”, a transmis instituția.

Virtus Bologna îl apără pe jucător: „Vildoza va face deplasarea la Lyon”

Totodată, cei de la Virtus Bologna au emis și ei un comunicat despre scandalul în care este implicat jucătorul lor:

„Virtus își exprimă încrederea deplină în rezultatul anchetelor aflate în curs, care vor fi prezentate autorităților competente cât mai curând posibil.

Până la finalul anchetei, jucătorul va face deplasarea alături de prima echipă la Lyon, pentru meciul din Euroliga”.

Citește și

„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba”
Tenis
17:52
„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba”
Citește mai mult
„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba”
„Să plece în Liga 1” Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii israelieni după ce fotbalistul a ales să reprezinte România
Nationala
17:49
„Să plece în Liga 1” Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii israelieni după ce fotbalistul a ales să reprezinte România
Citește mai mult
„Să plece în Liga 1” Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii israelieni după ce fotbalistul a ales să reprezinte România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
baschet arestat conflict crucea rosie politie luca vildoza
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share