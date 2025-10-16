Luca Vildoza (30 de ani), baschetbalistul celor de la Virtus Bologna, și soția sa, Milica Tasic (25 de ani), voleibalistă din Serbia, au fost reținuți de poliție după ce au agresat un echipaj medical.

Cei doi sportivi au lovit membrii unui echipaj de pe o ambulanță a celor de la Crucea Roșie, după o încăierare în trafic.

Luca Vildoza, reținut după ce a agresat un echipaj medical

Jucătorul celor de la Virtus Bologna și-a petrecut o noapte în arest după ce a lovit membrii unui echipaj medical al celor de la Crucea Roșie.

Totul a pornit după ce sportivul s-ar fi enervat deoarece o ambulanță s-a oprit în mijlocul străzii pentru ca echipajul să ceară indicații despre locul în care trebuia să ajungă.

În acel moment, Vildoza le-a dat flash-uri celor din ambulanță și i-a depășit, iar la următoarea intersecție acesta a frânat brusc și a blocat echipajul de salvare.

Șoferul de pe ambulanță a coborât din mașină pentru a-i cere explicații lui Vildoza, moment în care baschetbalistul l-a luat de gât pe acesta.

Soția sa a intervenit și ea în conflict și a apucat-o de păr pe una dintre asistentele de pe ambulanță. Conform celor de la gazzetta.it, totul s-ar fi petrecut în jurul orei 23:30.

Vildoza și soția sa au fost reținuți pentru 24 de ore

Incidentul dintre Vildoza, soția sa și echipajul medical a fost observat de către un echipaj al poliției, cei doi fiind conduși la secție, acolo unde și-au petrecut întreaga noapte.

La secția de poliție a ajuns ulterior și conducerea clubului Virtus Bologna. Totodată, paramedicul lovit de Vildoza a fost supus unui control medical, fiind ulterior externat.

Procurorul de caz a decis ca cei doi să fie eliberați până la finalizarea anchetei, astfel că Vildoza va putea face deplasarea alături de Virtus pentru meciul cu Lyon-Villeurbanne, din Euroligă.

Cum se apără Luca Vildoza: „Soția lui e însărcinată, se grăbeau”

„Clientul meu a fost eliberat, la fel ca soția sa, și este liber să călătorească la meciul din Euroliga.

O audiere tehnică va avea loc în termen de 96 de ore pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile pentru arestarea de aseară, deși magistratul a revocat deja această decizie.

Chiar dacă ar valida arestarea și, prin urmare, ar considera corectă procedura utilizată aseară, jucătorul este liber și va fi și după această audiere, deoarece ordinul de eliberare a fost deja emis.

Această încăierare, această bătaie, a fost aparent reciprocă. Jucătorul era nerăbdător să ajungă acasă și să nu fie blocat de această ambulanță care traversa bulevardul și îi bloca calea, pentru că soția lui este însărcinată și doreau să ajungă repede acasă.

Oricare ar fi fost situația, nu a fost inițiativa unilaterală a jucătorului. Mai degrabă, clientul meu se apăra de ceea ce considera un comportament nelegitim din partea ambulanței, care l-a împiedicat să-și continue drumul”, a transmis avocatul lui Vildoza, conform sursei citate.

Crucea Roșie: „Astfel de evenimente sunt detestabile”

Crucea Roșie din Italia a emis un comunicat cu privire la evenimentul nefericit, aceștia declarând că astfel de incidente sunt de neconceput, însă nu va afecta în niciun fel activitatea cadrelor medicale.

„Crucea Roșie Italiană și Comitetul Bologna condamnă cele întâmplate și își susține voluntarii care au gestionat o situație de neînțeles, cu profesionalism, curaj și spirit de serviciu.

Episoade precum cel petrecut aseară, de la Bologna, sunt detestabile, dar nu vor diminua angajamentul femeilor și bărbaților de la Crucea Roșie Italiană de a oferi cele mai bune servicii posibile comunități”, a transmis instituția.

Virtus Bologna îl apără pe jucător: „Vildoza va face deplasarea la Lyon”

Totodată, cei de la Virtus Bologna au emis și ei un comunicat despre scandalul în care este implicat jucătorul lor:

„Virtus își exprimă încrederea deplină în rezultatul anchetelor aflate în curs, care vor fi prezentate autorităților competente cât mai curând posibil.

Până la finalul anchetei, jucătorul va face deplasarea alături de prima echipă la Lyon, pentru meciul din Euroliga”.

