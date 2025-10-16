„Aș minți dacă aș spune că nu” Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba”
Jannik Sinner foto: IMAGO
„Aș minți dacă aș spune că nu" Jannik Sinner, răspuns sincer legat de premiile uriașe de la Six Kings Slam: „Știm cum toții cum stă treaba"

16.10.2025, ora 17:52
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 18:07
  • Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a vorbit despre premiile foarte mari din competiția Six Kings Slam, în care a debutat miercuri.
  • Italianul l-a învins pe Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 24 ATP) în primul meci al turneului, scor 6-2, 6-3.

Turneul de lux din Arabia Saudită a început miercuri, iar Sinner și-a asigurat deja locul în semifinalele competiției.

Jannik Sinner: „Aș minți dacă aș spune nu există motivație pentru bani”

La conferința de la finalul meciului cu Tsitsipas, Sinner a confirmat că s-a înscris la acest turneu și pentru sumele foarte mari pe care le oferă.

„Cu toții avem pasiunea pentru tenis, dar aș minți dacă aș spune că nu există nicio motivație pentru bani. Știm cu toții cum stă treaba”, a declarat Sinner potrivit Arab News, informează puntodebreak.com.

Premiile totale ale turneului Six Kings Slam se ridică la 6 milioane de euro: 1,5 pentru participare și 4,5 pentru câștigarea acestuia.

Mai departe, fostul lider ATP a vorbit și despre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, adversari pe care i-a învins în ediția de anul trecut:

„Sunt doi adversari diferiți, cu două stiluri de joc diferite. În fiecare meci pe care îl joci împotriva lor, trebuie să fii la cel mai bun nivel, să-ți atingi maximul, dacă vrei să-i învingi. Iar asta este foarte, foarte dificil”.

  • În semifinalele din această seară, Sinner îl va înfrunta pe Djokovic, de la 21:00, iar Alcaraz pe Taylor Fritz, de la 19:30.
Afișul Six Kings Slam 2025 Afișul Six Kings Slam 2025
Afișul Six Kings Slam 2025

