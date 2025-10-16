„Să plece în Liga 1” Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii israelieni după ce fotbalistul a ales să reprezinte România
Lisav Eissat FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
„Să plece în Liga 1" Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii israelieni după ce fotbalistul a ales să reprezinte România

  • Boaz Goren, agentul lui Lisav Eissat (20 de ani), a dezvăluit de ce fundașul a ales să reprezinte România.

Boaz Goren, agentul lui Lisav Eissat, a discutat despre alegerea fundașului de a reprezenta prima reprezentativă a României.

Agentul lui Lisav Eissat, dialog acid cu jurnaliștii din Israel: „Este decizia lui”

Întrebat despre motivul pentru care Lisav Eissat a ales să reprezinte România, agentul fotbalistului a subliniat că naționala Israelului nu și-a manifestat interesul de a-l selecționa până când nu a fost convocat de „tricolori”.

„Echipa (n.r. - națională a Israelului) știa despre această mutare de mai bine de șase luni, iar singura dată când au încercat să vorbească cu el a fost deja prea târziu. În cele din urmă, oamenii iau decizii și nu se întorc”, a spus Boaz Goren, potrivit one.co.il.

Jurnaliștii de la Tel Aviv și-au exprimat dezacordul față de alegerea fotbalistului: „Un jucător israelian ar trebui să reprezinte echipa națională”.

Boaz Goren i-a contrazis, comparând situația fundașului de la Maccabi Haifa cu cea a lui Yoan Stoyanov, mijlocașul celor de la Hapoel Beer Sheva: „Este decizia lui, ca și cea a lui Yoan Stoyanov, care reprezintă Bulgaria. Lisav are o oportunitate foarte mare”.

„Să plece în Liga 1”

Atunci, iritat, jurnalistul israelian i-a sugerat agentului lui Lisav Eissat ca fotbalistul să se transfere în Superliga României, iar acesta a răspuns:

„În prezent joacă pentru Maccabi Haifa și este foarte fericit. Dacă va veni o ofertă, poate se va muta. Ar trebui și Yoan Stoyanov să se mute și să joace în Bulgaria?”.

  • Lissav Eissat a fost integralist la debutul pentru naționala României, în amicalul împotriva Republicii Moldova, 2-1

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
