Accidentare gravă înainte de CM 2026 Fiul lui Zinedine Zidane a suferit fracturi la maxilar și bărbie » Ce s-a întâmplat
Accidentare gravă înainte de CM 2026 Fiul lui Zinedine Zidane a suferit fracturi la maxilar și bărbie » Ce s-a întâmplat

alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 14:45
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 14:45
  • Luca Zidane (27 de ani), portarul celor de la Granada, ar putea rata Campionatul Mondial din 2026.
  • Portarul a suferit o accidentare în meciul pierdut de echipa sa cu Almeria, scor 2-4, în liga a doua din Spania.
  • Fotbalistul este fiul legendarului Zinedine Zidane (53 de ani).

Goalkeeperul a avut parte de un contact dur în finalul partidei și a fost transportat la spital după ce a acuzat amețeli.

Luca Zidane s-a accidentat grav înainte de Campionatul Mondial din 2026

Inițial, clubul a anunțat că Luca Zidane a suferit o comoție cerebrală, dar ulterior investigațiile medicale au arătat că portarul are și fracturi la maxilar și bărbie.

„Zidane ar putea rata restul sezonului, iar participarea sa la Mondial depinde inclusiv de necesitatea unei intervenții chirurgicale.

Investigațiile medicale efectuate lui Luca Zidane, după comoția cerebrală suferită în ultimul meci cu UD Almeria, arată că portarul are și fracturi la maxilar și la bărbie”, a notat echipa spaniolă, într-un comunicat.

27 de meciuri
a jucat Luca Zidane pentru Granada în acest sezon, în care a primit 33 de goluri și a păstrat poarta intactă de 9 ori

Accidentarea vine într-un moment delicat pentru Luca Zidane, care spera să fie în lotul Algeriei la Campionatul Mondial din 2026.

Turneul final va începe în luna iunie, iar Algeria are primul meci programat pe 17 iunie, împotriva Argentinei. Din grupa Algeriei la Campionatul Mondial mai fac parte Austria și Iordania.

Luca Zidane a ales să reprezinte Algeria în 2025, după ce FIFA i-a aprobat schimbarea de naționalitate.

Portarul a debutat pentru Algeria în octombrie 2025, în victoria cu Uganda, scor 2-1, iar de atunci a jucat alte 5 partide.

Luca Zidane și-a început cariera la Real Madrid, club la care a fost format, iar ulterior a mai evoluat pentru Racing Santander, Rayo Vallecano și Eibar. Din 2024, acesta apără poarta celor de la Granada.

