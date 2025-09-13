Ciocnire violentă FOTO: Lucas Digne, accidentare gravă după o lovitură a propriului portar. Ce a urmat pentru fundașul de la Aston Villa

Everton - Aston Villa 0-0. Lucas Digne (32 de ani) a suferit o accidentare puternică în partida de sâmbătă din Premier League.

Elevii lui Unai Emery (53 de ani) continuă startul modest de sezon și rămân fără succes după patru etape.

Lucas Digne a fost integralist în partida de la Everton, însă repriza secundă a adus momente de panică pentru jucătorul francez.

Everton - Aston Villa 0-0 . Lucas Digne, lovit în cap de Emiliano Martinez

În minutul 62, Digne a încercat să respingă o centrare în careu a celor de la Everton, moment în care nu s-a coordonat cu propriul portar și s-a ales cu lovitură puternică din partea lui Emiliano Martinez, care încerca să respingă aceeași minge.

Acesta a rămas întins pe gazon, iar ulterior s-a ales cu o umflătură deasupra sprâncenei, aproximativ de dimensiunea unei mingi de tenis de masă, informează thesun.co.uk.

A fost nevoie de intervenția medicilor, care l-au scos apoi pe Digne în afara terenului pentru îngrijirile impuse în cazul acestor tipuri de lovituri la cap, însă acesta a putut apoi să continue partida.

Scorul a rămas 0-0, iar Aston Villa rămâne cu doar două puncte după patru etape, fiind pe locul 19 în clasamentul din Premier League.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport