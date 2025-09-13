Ciocnire violentă FOTO: Lucas Digne, accidentare gravă după o lovitură a propriului portar. Ce a urmat pentru fundașul de la Aston Villa

- Everton - Aston Villa 0-0. Lucas Digne (32 de ani) a suferit o accidentare puternică în partida de sâmbătă din Premier League.
- Elevii lui Unai Emery (53 de ani) continuă startul modest de sezon și rămân fără succes după patru etape.
Lucas Digne a fost integralist în partida de la Everton, însă repriza secundă a adus momente de panică pentru jucătorul francez.
Everton - Aston Villa 0-0. Lucas Digne, lovit în cap de Emiliano Martinez
În minutul 62, Digne a încercat să respingă o centrare în careu a celor de la Everton, moment în care nu s-a coordonat cu propriul portar și s-a ales cu lovitură puternică din partea lui Emiliano Martinez, care încerca să respingă aceeași minge.
Acesta a rămas întins pe gazon, iar ulterior s-a ales cu o umflătură deasupra sprâncenei, aproximativ de dimensiunea unei mingi de tenis de masă, informează thesun.co.uk.
A fost nevoie de intervenția medicilor, care l-au scos apoi pe Digne în afara terenului pentru îngrijirile impuse în cazul acestor tipuri de lovituri la cap, însă acesta a putut apoi să continue partida.
Scorul a rămas 0-0, iar Aston Villa rămâne cu doar două puncte după patru etape, fiind pe locul 19 în clasamentul din Premier League.