„Am vrut să-i fac rău!” Starul lui Galatasaray, atacat de un bărbat obsedat de iubita jucătorului: „Într-un moment de furie, l-am lovit” » Cine l-a salvat
Lucas Torreira și iubita lui, Devrim Ozkan FOTO Imago
Publicat: 14.05.2026, ora 14:28
Actualizat: 14.05.2026, ora 14:29
  • Mijlocașul Lucas Torreira (30 de ani) a trecut prin momente de coșmar în Turcia.
  • Uruguayanul care joacă în prezent la Galatasaray a fost atacat de un hărțuitor gelos pe relația sa cu o actriță celebră din Turcia.

Lucas Torreira, care a jucat de-a lungul carierei sale la echipe precum Arsenal, Atletico Madrid sau Fiorentina, a fost lovit cu pumnul într-un centru comercial din Istanbul de un bărbat obsedat de partenera fotbalistului uruguayan, actrița și și fotomodelul Devrim Ozkan.

Lucas Torreira, atacat de un bărbat obsedat de iubita jucătorului

Jucătorul făcuse poze cu câțiva fani înainte de a fi atacat.

Suspectul și-a planificat atacul asupra lui Torreira. El îl aștepta pe fotbalistul uruguayan în fața centrului comercial.

„După ce am văzut poze cu Devrim Ozkan alături de Lucas Torreira în urmă cu un an, am început să-l urăsc”, a recunoscut suspectul în fața anchetatorilor, potrivit marca.com.

„După ce am aflat din postarea de pe Instagram a lui Torreira și a familiei sale că se aflau la Hotelul Rixos, m-am dus la adresa respectivă cu un taxi al cărui număr de înmatriculare nu mi-l amintesc, într-un moment de furie, cu intenția de a-i face rău lui Torreira. Imediat ce l-am văzut pe Torreira, i-am dat un pumn în față”, a mai declarat suspectul.

Lucas Torreira: „M-a lovit cu pumnul în cap, nu am înțeles ce se întâmplă”

Torreira a declarat poliției că două persoane din anturajul său au intervenit imediat, un prieten și șoferul lui, iar cel din urmă l-a lovit pe atacator pentru a-l face să plece de lângă fotbalist.

„Un bărbat s-a apropiat de mine și mi-a spus că vrea să facă o poză cu mine. După ce am făcut poza, am văzut un alt bărbat apropiindu-se și am crezut că și el vrea să facă o poză. Când s-a apropiat, m-a lovit brusc cu pumnul în partea stângă a capului. Nu am înțeles ce se întâmplă.

Am încercat să mă apăr, iar șoferul meu și prietenul meu, care erau alături de mine, m-au ajutat să mă protejez și l-au îndepărtat pe bărbat.

După aceea, bărbatul s-a urcat într-un taxi și a încercat să plece. Nu l-am agresat fizic în niciun fel. Nu știu de ce a făcut asta, nu-l văzusem niciodată. După incident, m-am dus la spital pentru un control medical și vreau să depun plângere penală”, a declarat Torreira poliției, potrivit CNN Turk.

Un videoclip apărut în presa turcă arată cum atacatorul este lovit cu piciorul înainte de a fugi de la fața locului.

Suspectul, identificat de poliție ca fiind Burak Doan, și șoferul lui Torreira au fost arestați.

Presa turcă scrie că suspectul avea deja emis un ordin de restricție pe numele său pentru hărțuirea iubitei lui Torreira, pe lângă o condamnare anterioară pentru vătămare corporală intenționată.

De asemenea, presa locală susține că atacatorul îl amenințase pe Torreira pe rețelele de socializare, din cauza faptului că era gelos pe relația jucătorului de la Galatasaray cu Devrim Ozkan.

Lucas Torreira și iubita lui, Devrim Ozkan FOTO Imago
175
de meciuri a disputat Lucas Perreira pentru Galatasaray până în momentul de față. Am marcat 11 goluri și a oferit 16 pase decisive

