„Trădare” Vedeta Iranului, exclusă de la Mondial din motive politice. Fotografia care l-a făcut să rateze CM 2026!

Sardar Azmoun (31 de ani), al treilea golgheter all-time al Iranului, nu a fost inclus de selecționerul Amir Ghalenoei în lotul pentru CM 2026.

Ce s-a întâmplat în luna martie, după ce SUA și Israel au atacat Iranul.

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Sardar Azmoun are 31 de ani și este unul dintre jucătorii care au marcat istoria naționalei Iranului.

Atacantul, fost la Zenit, Leverkusen și Roma, din 2024 la Shabab Al-Ahli, în Dubai, este al treilea cel mai prolific jucător al selecționatei persane.

57 de goluri și 17 assisturi are Azmoun în 91 de meciuri la naționala asiatică.

A evoluat și la Campionatele Mondiale din 2018 și 2022.

Azmoun, expulzat din lotul Iranului pentru Mondial

Nimic nu a contat acum, când Amir Ghalenoei a anunțat lotul pentru CM 2026. Autoritățile i-au impus antrenorului să nu-l cheme. A fost inclus în grupul de 26 și un vârf debutant, Dennis Eckert, născut în Germania. Dar nu el!

Fostul număr 20 al naționalei iraniene: Sardar Azmoun. La CM 2026, a fost înlocuit cu Shahriyar Moghanlou (Kalba, echipă tot din Emirate). Foto: Imago

Sardar ratase o mare parte din sezon din cauza unei leziuni la genunchi și a unei fracturi la picior, însă a revenit pe teren în februarie.

Motivul absenței lui Azmoun este politic. O fotografie l-a exclus de la naționala Iranului.

Azmoun s-a fotografiat cu președintele Emiratelor

În martie, după ce alianța SUA - Israel lansase bombardamentele asupra Teheranului, jucătorul lui Shabab Al-Ahli a postat pe social media o poză cu el salutându-l pe Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, țară considerată rivală de regimul iranian.

Fotografia postată de Azmoun în luna martie: el și liderul EAU. Foto: InstaStory

Ulterior, a șters acea imagine de pe Instagram, dar n-a fost iertat. Exclus imediat din lotul pentru amicalele din acea lună, cu Nigeria și Costa Rica.

Gărzile Revoluționare l-au atacat: „Cooperare cu dușmanii Iranului. Trădare!”. În același timp, prezentatorul TV Mohammed Misaghi îl critica și cerea să nu mai fie chemat să reprezinte țara.

Este regretabil că nu aveți suficient bun simț ca să înțelegeți ce fel de comportament este potrivit la un moment dat. Nu ar trebui să lingușim astfel de oameni. Ar trebui să li se spună că nu sunt demni să poarte tricoul echipei naționale. Mohammed Misaghi, potrivit The Guardian

Azmoun, în 2022: „Voi fi dat afară din echipa națională. Nicio problemă”

Azmoun nu s-a lăsat impresionat nici de reacția Gărzilor Revoluționare, nici de Misaghi.

„Am promis că de fiecare dată când joc pentru Iran dau tot ce am pentru a aduce bucurie oamenilor care urmăresc fotbalul cu dragoste, mai ales copiilor din cele mai îndepărtate orașe și sate ce ne sărbătoresc victoriile.

Indiferent unde joc fotbal, identitatea mea, inima mea și mândria mea sunt Iranul”, a replicat el pe social media.

Azmoun juca de 12 ani la naționala Iranului. A debutat în primăvara lui 2014. Foto: Imago

Nu era prima oară când Azmoun se revolta împotriva autorităților de la Teheran.

În 2022, după moartea tinerei Mahsa Amini, care nu își acoperise complet părul cu o basma, și protestele înecate în sânge de forțele regimului, el a postat pe Instagram.

În cel mai rău caz, voi fi dat afară din echipa națională. Nicio problemă. Aș sacrifica naționala pentru un fir de păr de pe capul femeilor iraniene. Această poveste nu va fi ștearsă. Pot face ce vor. Rușine să vă fie că ucideți! Trăiască femeile iraniene! Sardar Azmoun, internațional iranian

El a fost păstrat atunci la selecționată. Nu și acum!

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