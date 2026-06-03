Negocieri pentru Olaru Noi detalii despre transfer. Suma cerută de FCSB » Becali: „Nu-l țin. Să-și facă viața” +50 foto
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Negocieri pentru Olaru Noi detalii despre transfer. Suma cerută de FCSB » Becali: „Nu-l țin. Să-și facă viața”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 16:32
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre potențiala plecare a lui Darius Olaru (28 de ani) de la echipă.
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Căpitanul roș-albaștrilor ar fi dorit în acest moment de Genk, de patru ori campioană a Belgiei.

Ulterior, Gigi Becali a transmis că a primit o ofertă de 3 milioane de euro din zona arabă în schimbul lui Olaru.

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Gigi Becali, despre potențiala plecare a lui Olaru de la FCSB: „Eu nu îi țin”

Deși a primit acea ofertă pentru Darius Olaru, Gigi Becali a plusat și a cerut 4,5 milioane de euro. Acum, patronul FCSB a venit cu noi detalii legate de plecarea căpitanului echipei.

„La Olaru să vedem… (n.r. – despre oferta din Arabia Saudită?) Da. Au dat ei trei milioane, noi am cerut patru jumătate. De-aia am cerut patru jumate, ca să dea patru.

Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin. Dacă eu îi țin, după aia zic că nu mai vin, că îi țin eu. Orice jucător să își facă viața lui.

La mine vin alți jucători, vin și pleacă. Olaru are și el o viață, merită să și-o facă. Banii de pe Olaru îi investesc înapoi”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

5 milioane de euro
este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt

Contractul lui Darius Olaru cu gruparea roș-albastră va expira în vara anului 2028.

Mijlocașul evoluează la FCSB din 2020, când roș-albaștrii plăteau suma de 600.000 de euro celor de la Gaz Metan Mediaș.

De atunci, Olaru a bifat 255 de meciuri pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a oferit 45 de pase decisive.

Lui Graovac îi expiră (n.r. contractul), lui Baba (Alhassan) la fel. Expiră contractele lor, nu avem treabă cu ei. Lui Thiam îi expiră. Deci trei cărora le expiră contractul. Să vedem cu Kiki, vorbim cu el, să scăpăm și de el. Gigi Becali, patron FCSB

Marius Baciu, sunat de un scouter pentru Darius Olaru: „Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi”

După meciul câștigat de FCSB cu Dinamo, 2-1, Marius Baciu a dezvăluit că a fost sunat de un scouter al unei echipe din străinătate pentru a discuta despre un posibil transfer al lui Darius Olaru.

„Pot pleca jucători. Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi, azi (n.r. - vineri, pe 29 mai) am primit un telefon pentru Darius Olaru de la un scouter foarte bun din afară. Eu, personal. Orice jucător trebuie să știe când trebuie să plece. Conducerea știe ce are de făcut.

Dacă merită să pierdem un jucător sau dacă putem să îl înlocuim, niciun jucător nu va fi oprit dacă se consideră că e un preț bun și merită.

Dacă vine o ofertă bună pentru un jucător, cum să îl ții, că, deja, mental, nu mai e acolo. Asta depinde de conducere, nu de mine”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

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