Transfer ratat FCSB l-a vrut pe Boateng, dar mutarea a picat: „Pretenții mari. Sute de mii de euro!” » Care a fost marea problemă

Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a vorbit despre negocierile purtate pentru Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul central care s-a despărțit de Dinamo la finalul sezonului.

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Boateng a rămas liber de contract după doi ani petrecuți la Dinamo, perioadă în care a devenit unul dintre oamenii importanți ai echipei.

Gigi Becali a dezvăluit de ce a picat transferul lui Boateng la FCSB: „A cerut sute de mii la semnătură”

Boateng, cel care și-a anunțat plecarea de la Dinamo după barajul european cu FCSB, scor 1-2, ar fi avut pretenții financiare prea mari pentru roș-albaștri.

„Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos.

Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei.

Apărătorul a bifat 74 de meciuri pentru Dinamo, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea, însă negocierile nu s-au concretizat, iar apărătorul a plecat liber de contract.

Impresarul său, Tony Appiah, a transmis că fundașul a semnat cu o echipă din campionatul Arabia Saudită.

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