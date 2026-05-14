Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine.
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 13:10
  • U CLUJ - U CRAIOVA 0-0 (5-6 d.p.). Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul formației din Bănie, a fost implicat într-un incident cu jandarmii la scurt timp după încheierea finalei Cupei României.
  • Joi, forțele de ordine au oferit un punct de vedere, susținând că Baiaram ar fi împins un agent de securitate.
  • Acesta ar fi fost motivul pentru care au intervenit jandarmii.

Fotbalistul Universității Craiova a mers spre marginea terenului pentru a-și lua partenera din tribună și a o aduce pe gazon, în zona în care jucătorii sărbătoreau câștigarea trofeului.

Ștefan Baiaram, implicat într-un incident cu forțele de ordine după finala Cupei României

În imagini se vede cum Baiaram, care purta tricoul de câștigător al Cupei României și avea medalia la gât, este îmbrâncit de jandarmi. O filmare cu incidentul a fost publicată de Fanatik.

Fotbalistul s-a enervat și le-a cerut explicații jandarmilor, în timp ce mai multe persoane au încercat să îl calmeze.

Soția fotbalistului s-a poziționat între Baiaram și jandarmi, pentru a evita un nou contact între cele două părți. La fața locului a ajuns și Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, în încercarea de a calma spiritele.

Situația s-a liniștit după câteva momente, iar jandarmii s-ar retras din zona respectivă.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov au transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția imaginilor.

„Pentru clarificarea unor informații apărute în spațiul public, potrivit cărora, la finalul partidei de fotbal dintre echipele U Cluj și Universitatea Craiova, disputată în cadrul Finalei Cupei României, «un fotbalist ar fi fost bruscat de jandarmi», facem următoarele precizări:

La finalul partidei de fotbal, un jucător al echipei Universității Craiova a venit la gardul de siguranță, montat de firma de securitate, care delimita Tribuna a II – a de terenul de fotbal, cu intenția de a facilita intrarea pe teren a unei persoane aflate în tribună.

În acel moment, un agent de securitate s-a opus escaladării gardului de către persoana aflată în tribună, moment în care a fost împins de către fotbalist. Aceasta faptă a precedat intervenția promptă a jandarmilor aflați în dispozitiv, care au aplanat conflictul dintre cele două persoane, acționând prin îndepărtarea fotbalistului.

Menționăm că această situație nu a escaladat, iar jandarmii au revenit în dispozitiv la scurt timp după eveniment”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

48 de meciuri
a adunat Ștefan Baiaram pentru Universitatea Craiova în acest sezon, perioadă în care a marcat 12 goluri și a oferit 6 pase decisive. În finala cu U Cluj, fotbalistul a fost pe teren 83 de minute

