Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA), jucătoare venită din calificări, a produs surpriza la Roland Garros și s-a calificat în semifinale după ce a învins-o pe rusoaica Anna Kalinskaia (27 de ani, #24 WTA).

Va fi prima semifinală la un turneu de Grand Slam din cariera sportivei poloneze.

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Maja Chwalinska a trecut de Anna Kalinskaia în sferturi cu scorul de 7-6(3), 6-3, după o oră și 55 de minute de joc.

Maja Chwalinska scrie istorie la Roland Garros. A venit din calificări și s-a calificat în semifinale

Miercuri, Maja Chwalinska a obținut o victorie fabuloasă în fața rusoaicei Anna Kalinskaia.

Va fi prima semifinală de Grand Slam pe care poloneza o va juca în cariera ei. În penultimul act de la Roland Garros, Chwalinska va da peste Diana Shnaider, care a învins-o pe lidera mondială Aryna Sabalenka, scor 3-6, 7-5, 6-0.

Maja Chwalinska este a doua jucătoare din istorie venită din calificări, după Nadia Podoroska în 2020, care ajunge în semifinalele Roland Garros, la proba de simplu, conform bbc.com.

De asemenea, este a șasea jucătoare venită din calificări în Era Open care ajunge în penultimul act al unui turneu de Grand Slam.

6 - Maja Chwalinska is the sixth qualifier in the Open Era to reach the Women’s Singles semi-finals in a Major, equalling the best result achieved by a qualifier at Roland Garros in the Open Era (SF made by Podoroska in 2020). Breakthrough.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/uT8taznpR8 — OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026

Dintre acestea, doar britanica cu origini române Emma Răducanu a reușit să câștige competiția. Este vorba de US Open, în 2021.

Sincer, nici eu nu știu ce se întâmplă. Știu că mă repet, dar fiecare meci de aici este ceva nebunesc pentru mine. Maja Chwalinska, locul 30 WTA

Înainte de participarea la Paris, Maja Chwalinska obținuse doar doar două victorii pe tabloul principal al competițiilor WTA, fiind o mare performanță reușită de poloneză.

Avea o singură victorie la un turneu de Grand Slam, în 2022, la Wimbledon. Acum, Chwalinska a obținut 8 succese la rând la Roland Garros, pierzând un singur set pe tot parcursul turneului.

În plus, Chwalinska nu reușise niciodată să învingă o adversară din top 50 mondial.

Depresia a afectat-o pe Maja Chwalinska

Chwalinska s-a confruntat cu depresia timp de doi ani și a decis să ia o pauză din tenis după ce a fost eliminată în primul tur al calificărilor de la Wimbledon, în 2021.

Nu se știa la acel moment dacă poloneza va mai reveni în tenis. Cu toate acestea, a fost sprijinită de familie și apropiați, și inspirată de jucătoarea precum Naomi Osaka, iar Chwalinska a revenit pe terenul de tenis.

De atunci, tenismena a impresionat și a urcat până pe locul 30 WTA, urmând să dispute prima sa semifinală de Grand Slam din carieră.

Cu siguranță am avut emoții. Sunt stresată, bineînțeles, dar încerc să mă concentrez pe ceea ce am de făcut și pe meciurile mele. Joc împotriva celor mai bune jucătoare din lume, așa că nu are sens să mă compar cu ele. Maja Chwalinska, locul 30 WTA

În urma calificării în semifinale, Chwalinska și-a asigurat aproximativ 750.000 de euro.

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