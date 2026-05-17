Sub lupa lui Becali Lucian Filip a anunțat ce vrea să facă patronul FCSB la meciul cu Hermannstadt

Publicat: 17.05.2026, ora 17:07
Actualizat: 17.05.2026, ora 17:07
  • Lucian Filip (35 de ani), antrenorul interimar al celor de la FCSB, a prefațat partida cu Hermannstadt din ultima etapă a play-out-ului din Liga 1.
  • Hermannstadt - FCSB se joacă luni, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a avut parte de un sezon sub așteptări, iar Gigi Becali s-a hotărât înainte de ultima partidă din play-out să monitorizeze mai mulți jucători pentru a stabili dacă vor rămâne sau nu la echipă în viitoarea stagiune.

Lucian Filip, despre Becali: „Vrea să vadă anumiți jucători”

„Patronul a declarat că vrea să vadă anumiți jucători, în funcție de contractele pe care le au, ca să stabilească dacă le va prelungi (n.r. contractele) sau dacă vor rămâne.

Jucătorii vor face tot posibilul să îndrepte lucrurile greșite din acest sezon. Am încredere în ei, se pregătesc foarte bine.

Chiar dacă nu am marcat așa cum ne-am dorit în ultimele meciuri, ne-am creat foarte, foarte multe ocazii”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.

Lucian Filip se așteaptă la un meci dificil cu Hermannstadt, la Sibiu.

„Deși inițial voiam să menajăm trei jucători, în urma rapoartelor fizice pe care le-am primit de la ultimul meci, plus din discuțiile cu jucătorii, am hotărât să lăsăm mai mulți jucători acasă.

E clar că va fi cu multă presiune. Ținând cont că am avut rezultate destul de slabe în acest sezon, practic încercăm să găsim o cale de ieșire, să îndreptăm lucrurile prin ultimele meciuri.

Cum am spus, va fi un meci cu presiune, un meci cu încărcătură, cu totul și cu totul diferit față de meciurile care au fost până acum în play-out. Chiar dacă sunt două echipe de play-out, cred că va fi un meci de play-off”.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB837
8UTA Arad836*
9FC Botoșani933
10Csikszereda933
11Oțelul832
12Petrolul825
13Farul825*
14Unirea Slobozia822*
15Hermannstadt822*
16Metaloglobus București813
*beneficiază de rotunjire

