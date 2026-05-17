„Există 99% șanse”  Benfica sau Real Madrid? Jose Mourinho a vorbit despre viitorul său: „Clauza mai e valabilă câteva zile”

Antrenorul Jose Mourinho (63 de ani) a vorbit despre viitorul său la Benfica Lisabona.

„The Special One” a venit cu precizări legate de o potențială mutare la Real Madrid, echipă pe care a pregătit-o în trecut.

Campionatul din Portugalia a luat sfârșit, iar Benfica a încheiat sezonul pe locul 3, cu 80 de puncte. A ratat dramatic calificarea în preliminariile Ligii Campionilor, fiind depășită în penultima etapă de rivala Sporting.

Jose Mourinho: „Există 99% șanse să rămân la Benfica”

Jose Mourinho a precizat că sunt șanse foarte mari să rămână la Benfica și în sezonul viitor, unul în care echipa din Lisabona va evolua în preliminariile Europa League.

„Există 99% șanse să rămân la Benfica, pentru că am contract cu Benfica și, pe lângă asta, am și o ofertă de prelungire pe care încă nu am analizat-o, dar agentul meu mi-a spus că este foarte bună.

Nu am primit nimic de la Real Madrid , însă nimeni nu e prost și există discuții între Jorge Mendes, președintele clubului, și conducerea.

Nu știu (n.r. dacă va rămâne la Benfica). Când o să știu, voi spune. Există posibilitatea să continui, da. Intenția mea este să văd exact ce situație o să fie săptămâna viitoare.

În mod concret, am o ofertă de prelungire din partea Benficăi, pe care o apreciez la fel de mult precum oportunitatea pe care mi-au oferit-o acum câteva luni, când m-au numit antrenor.

În ultimele săptămâni însă nu am vrut să mă gândesc la viitorul meu, la ce se spune sau nu se spune. Nimeni nu e prost.

Evident că se întâmplă ceva, dar, așa cum am spus, nu există niciun contract semnat, niciun contract pe masă și nici discuții directe între mine și președintele lui Real Madrid sau alte persoane importante din club. În acest moment, singurul lucru concret este oferta Benficăi.

Am fost fericit în fiecare zi și le-am spus asta și jucătorilor. În cariera mea, chiar dacă am câștigat mai multe trofee la alte cluburi decât la Benfica, nu am fost fericit zi de zi.

Aici însă, cu grupul meu, cu oamenii de la Seixal, am fost fericit în fiecare zi, fără excepție”, a declarat Jose Mourinho, conform marca.com.

Nu am văzut contractul. Nu are legătură cu faptul că vom juca sau nu în Liga Campionilor. Evident, Europa League nu este competiția în care Benfica își dorește să joace și nici cea care se potrivește istoriei și prestigiului său. Dar Benfica poate câștiga Europa League. Are toate condițiile pentru asta, spre deosebire de Liga Campionilor. Jose Mourinho, antrenor Benfica

Jose Mourinho: „Depinde de ofertă și de ceea ce așteaptă de la mine”

Întrebat dacă poate spune „nu” unei oferte din partea celor de la Real Madrid, Jose Mourinho a spus:

„Depinde de ofertă și de ce așteaptă de la mine. Nu vorbim despre bani, despre mai mulți sau mai puțini euro, ci despre ceea ce își doresc de la mine și dacă eu consider că pot îndeplini acele obiective și acel profil de muncă.

Vreau timp să analizez, să gândesc și să decid singur. Benfica este Benfica, iar ceea ce simt pentru acest club nu mai poate fi ascuns. Toată cariera mea am încercat să ascund asta, dar acum este imposibil.

Nu am semnat cu Real Madrid, nu am contract cu Real Madrid și nici vreo ofertă concretă. Nu am nimic. Dar nu voi nega că agentul meu mi-a spus să iau în calcul posibilitatea unei situații reale și serioase cu Real Madrid. Așa că așteptăm”, a mai adăugat antrenorul portughez.

Mai am un an de contract. Nimeni nu a obligat Benfica să-l prelungească. Pentru că încă nu am făcut-o, am menținut această clauză valabilă pentru câteva zile, ceea ce îmi oferă posibilitatea de a pleca dacă decid să fac acest lucru. Jose Mourinho, antrenor Benfica

În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

Jose Mourinho ar fi impus două condiții pentru a semna cu Real Madrid

Concret, cele două cerințe a antrenorului portughez sunt legate de gestionarea lotului, respectiv de organigramă.

Mourinho și-ar dori să aibă un cuvânt de spus în privința transferurilor, nu neapărat în privința numelor, cât a pozițiilor care trebuie acoperite, întrucât acesta e de părere că lotul este dezechilibrat în prezent, informează as.com.

A doua condiție este legată de respectarea ierarhiilor și a activității tuturor departamentelor. Prin această cerință „The Special One” urmărește evitarea unor situații precum conflictul dintre Vinicius și Xabi Alonso.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport