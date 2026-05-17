„Ai distrus trei jucători!”   Mircea Rednic explică dezastrul de la Rapid și anunță numele noului antrenor: „Va trebui să aibă grijă” +5 foto
Foto: Imago și Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Ai distrus trei jucători!” Mircea Rednic explică dezastrul de la Rapid și anunță numele noului antrenor: „Va trebui să aibă grijă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 15:30
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 15:31
  • Mircea Rednic (64 de ani), fost jucător și antrenor la Rapid București, a comentat situația actuală a giuleștenilor.

Sub conducerea lui Costel Gâlcă, Rapid a ajuns la 8 meciuri consecutive fără victorie în play-off, iar echipa și-au luat adio și în acest sezon de la calificarea în cupele europene.

Chivu, mesaj emoționant Antrenorul lui Inter n-a uitat de clubul care l-a format: „Mi-a insuflat valori care m-au ajutat să răzbat prin viață”
Citește și
Chivu, mesaj emoționant Antrenorul lui Inter n-a uitat de clubul care l-a format: „Mi-a insuflat valori care m-au ajutat să răzbat prin viață”
Citește mai mult
Chivu, mesaj emoționant Antrenorul lui Inter n-a uitat de clubul care l-a format: „Mi-a insuflat valori care m-au ajutat să răzbat prin viață”

Mircea Rednic, atac la adresa conducerii Rapidului: „Ai distrus trei jucători”

Mircea Rednic, antrenor cu care Rapid a cucerit ultimul titlu, în 2003, a criticat dur situația actuală a giuleștenilor. Consideră că principalii vinovați sunt antrenorul Costel Gâlcă și conducerea clubului.

„Rapid nu a mai luat titlul din 2003, cu mine, Dinamo la fel, din 2007. Este vina antrenorului că acceptă să se bage lumea peste el, conducătorii, managerii.

L-ai adus pe Moruțan, ai distrus trei jucători. L-ai distrus pe Dobre, l-ai distrus pe Micovschi, care a trebuit să plece, l-ai distrus pe Rareș Pop. Moruțan are calitate, dar de doi-trei ani tot se caută.

Ai dat o grămadă de bani, ai stricat și vestiarul, iar rezultatul a fost cel care s-a văzut. Antrenorul trebuie să se impună”, a declarat Mircea Rednic, conform sptfm.ro.

Mircea Rednic a fost antrenorul Rapidului în trei mandate diferite: în perioadele septembrie 2000 - iunie 2001, mai 2002 - decembrie 2003 și octombrie 2007 - martie 2008.

FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg
FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg

Galerie foto (5 imagini)

FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu.jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Mircea Rednic: „Din informațiile mele, Pancu și-a dat acordul pentru Rapid”

Mircea Rednic susține că Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, s-ar fi înțeles cu Rapid.

„Uită-te la Pancu, acum pleacă de acolo (n.r. de la CFR). Mi-e drag de el, mi-e ca un copil. Dar să nu se uite că la Cluj s-a făcut performanță în condiții mult mai grele, s-au luat titluri, s-a mers în cupele europene.

Din informațiile mele, și-a dat acordul pentru Rapid, dar la CFR are un lot mai bun. Va trebui să aibă grijă, să aleagă transferurile, iar jucătorii să se acomodeze. Nu este ușor să joci la Rapid, este un spirit special, la fel ca la Dinamo, Steaua sau Craiova, sunt cerințe mari.

Și paznicul de la stadion are pretenții, își dă cu părerea. Sunt influențe și din partea galeriei, în timp ce la Cluj nu există presiuni din partea suporterilor”, a mai adăugat Mircea Rednic.

Rednic este liber de contract din august 2025, după despărțirea de Standard Liege.

De-a lungul carierei, Mircea Rednic a pregătit echipe precum Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj942*
4Dinamo938
5Rapid933
6FC Argeș931
*beneficiază de rotunjire

Citește și

Chivu, mesaj emoționant Antrenorul lui Inter n-a uitat de clubul care l-a format: „Mi-a insuflat valori care m-au ajutat să răzbat prin viață”
Superliga
14:11
Chivu, mesaj emoționant Antrenorul lui Inter n-a uitat de clubul care l-a format: „Mi-a insuflat valori care m-au ajutat să răzbat prin viață”
Citește mai mult
Chivu, mesaj emoționant Antrenorul lui Inter n-a uitat de clubul care l-a format: „Mi-a insuflat valori care m-au ajutat să răzbat prin viață”
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Superliga
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Citește mai mult
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Mircea Rednic Daniel Pancu liga 1 rapid
Știrile zilei din sport
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Superliga
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Citește mai mult
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Superliga
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Citește mai mult
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Stranieri
00:45
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Citește mai mult
Chivu, vedeta paradei lui Inter VIDEO: Cântece și bannere la adresa tehnicianului român, la  petrecerea pentru event + Gestul făcut de Thuram
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Superliga
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Citește mai mult
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:28
Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
Party la Craiova  VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
00:47
Nebunie la conferință VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
Nebunie la conferință  VIDEO+FOTO Jucătorii au intrat peste Coelho: antrenorul s-a urcat pe masă, încercând să scape. N-a reușit!
00:47
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
„Al câtelea titlu ați câștigat în seara asta?” Întrebarea pusă de Gabi Balint lui Pavel Badea, șeful CS Universitatea Craiova » Înalta Curte va da răspunsul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Top stiri
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Superliga
17.05
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul, după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
Citește mai mult
Titlul e în Bănie după 35 de ani! VIDEO: U Craiova o zdrobește pe U Cluj și reușește eventul,  după un adevărat spectacol pe „Oblemenco”
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Campionate
17.05
„Am dat lovitura” FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Citește mai mult
„Am dat lovitura”  FOTO+VIDEO. Chivu, emoție și amuzament: Dimarco i-a vărsat apă în cap + poze cu familia și moment special cu Pio Esposito
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Superliga
17.05
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
Citește mai mult
Bănia, în flăcări VIDEO: Peluza Nord a transformat arena alb-albastră într-o cetate la Craiova - U Cluj, finala campionatului
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
B365
16.05
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu
Citește mai mult
FOTO | Primii călători ai liniei Bucharest City Tour au fost doi simpatici frățiori. Peste 200 de oameni s-au plimbat cu autobuzele turistice prin București în prima zi cu ele pe traseu

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 29 rapid 19 Universitatea Craiova 44 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share