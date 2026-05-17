Mircea Rednic (64 de ani), fost jucător și antrenor la Rapid București, a comentat situația actuală a giuleștenilor.

Sub conducerea lui Costel Gâlcă, Rapid a ajuns la 8 meciuri consecutive fără victorie în play-off, iar echipa și-au luat adio și în acest sezon de la calificarea în cupele europene.

Mircea Rednic, atac la adresa conducerii Rapidului: „Ai distrus trei jucători”

Mircea Rednic, antrenor cu care Rapid a cucerit ultimul titlu, în 2003, a criticat dur situația actuală a giuleștenilor. Consideră că principalii vinovați sunt antrenorul Costel Gâlcă și conducerea clubului.

„Rapid nu a mai luat titlul din 2003, cu mine, Dinamo la fel, din 2007. Este vina antrenorului că acceptă să se bage lumea peste el, conducătorii, managerii.

L-ai adus pe Moruțan, ai distrus trei jucători. L-ai distrus pe Dobre, l-ai distrus pe Micovschi, care a trebuit să plece, l-ai distrus pe Rareș Pop. Moruțan are calitate, dar de doi-trei ani tot se caută.

Ai dat o grămadă de bani, ai stricat și vestiarul, iar rezultatul a fost cel care s-a văzut. Antrenorul trebuie să se impună ”, a declarat Mircea Rednic, conform sptfm.ro.

Mircea Rednic a fost antrenorul Rapidului în trei mandate diferite: în perioadele septembrie 2000 - iunie 2001, mai 2002 - decembrie 2003 și octombrie 2007 - martie 2008.

Mircea Rednic: „Din informațiile mele, Pancu și-a dat acordul pentru Rapid”

Mircea Rednic susține că Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, s-ar fi înțeles cu Rapid.

„Uită-te la Pancu, acum pleacă de acolo (n.r. de la CFR). Mi-e drag de el, mi-e ca un copil. Dar să nu se uite că la Cluj s-a făcut performanță în condiții mult mai grele, s-au luat titluri, s-a mers în cupele europene.

Din informațiile mele, și-a dat acordul pentru Rapid, dar la CFR are un lot mai bun. Va trebui să aibă grijă, să aleagă transferurile, iar jucătorii să se acomodeze. Nu este ușor să joci la Rapid, este un spirit special, la fel ca la Dinamo, Steaua sau Craiova, sunt cerințe mari.

Și paznicul de la stadion are pretenții, își dă cu părerea. Sunt influențe și din partea galeriei, în timp ce la Cluj nu există presiuni din partea suporterilor”, a mai adăugat Mircea Rednic.

Rednic este liber de contract din august 2025, după despărțirea de Standard Liege.

De-a lungul carierei, Mircea Rednic a pregătit echipe precum Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 9 42* 4 Dinamo 9 38 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport