UEFA a anunțat deja data și ora la care se va disputa semifinala barajului CM 2026 dintre Turcia și România.

Este primul meci programat deja de forul european.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

România spera să evite o deplasare în Turcia la barajul CM 2026, unde va da peste unii dintre cei mai fanatici suporteri din lume. Urnele n-au fost prietenoase însă nici cu finala, pe care „tricolorii” ar fi nevoiți s-o joace tot în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo.

OFICIAL. UEFA a făcut anunțul: Când se joacă Turcia - România

În cursul serii de joi, UEFA a anunțat programul semifinalelor de la baraj. Turcia - România va fi singurul duel care nu se va desfășura la ora 21:45.

Partida se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Motivul pentru care meciul a fost programat mai devreme este că Turcia a ales în 2016 să nu mai treacă la ora de iarnă, fiind în acest moment cu o oră în plus față de România.

Dacă s-ar fi desfășurat în același timp cu celelalte semifinale, atunci meciul ar fi început la ora locală 22:45. Și s-ar fi încheiat după miezul nopții.

Până în acest moment, turcii nu au anunțat unde se va disputa meciul cu România. În preliminarii, aceștia au evoluat pe 3 stadioane diferite:

Konya Metropolitan (Konya);

Kocaeli (Izmit);

Centennial Ataturk (Bursa).

În martie la barajul de menținere/promovare în Liga A din Nations League, naționala lui Montella a evoluat pe teren propriu cu Ungaria pe stadionul lui Galatasaray, „Ali Sami Yen”, la Istanbul.

Presa din Turcia susține că finala din Slovcia sau Kosovo ar începe la ora 21:45, marți, 31 martie.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

