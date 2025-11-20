„Va fi un infern!” Alexandru Maxim, avertisment pentru „tricolori” înaintea barajului cu Turcia: „Asta îi face foarte puternici”

Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial.

„Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Alexandru Maxim cunoaște bine fotbalul din Turcia, fiind legitimat la Gaziantep FK, acolo unde evoluează deja de aproape șase ani. În această perioadă, mijlocașul a jucat o jumătate de sezon și la Beșiktaș, sub formă de împrumut.

Alexandru Maxim, despre duelul cu Turcia din barajul pentru Mondial: „Va fi un infern”

Alexandru Maxim consideră că echipa națională va avea parte de un duel extrem de greu în Turcia din cauza fanilor.

„Am avut o presimțire... Chiar îi spuneam lui Deian Sorescu înainte de tragerea la sorți că eu cred că va fi Turcia. E păcat... Eu consider că Turcia este cea mai valoroasă dintre echipele cu care am fi putut juca, mai ales că vor juca acasă.

Eu cred că pe teren propriu turcii sunt foarte puternici. Nu are importanță unde se va juca, e aceeași atmosferă peste tot. Va fi un infern din acest punct de vedere!

Turcii sunt foarte fanatici, își ajută foarte mult echipa. Cel mai probabil vor alege să joace la Istanbul, pe stadionul celor de la Galatasaray. ”, a declarat Maxim, la Digi Sport.

Sunt optimist. Meciurile acestea sunt speciale. E o singură manșă, un meci de 50-50. E clar că ei pleacă favoriți pentru că, mă repet, joacă acasă. Vor conta mulți factori, depinde foarte mult de cine va fi disponibil pentru echipa națională, la fel și în cazul Turciei. Alexandru Maxim, mijlocașul lui Gaziantep

Alexandru Maxim, despre meciurile de baraj: „E nevoie de personalitate”

Alexandru Maxim a vorbit și despre cum va trebui să arate echipa națională la ora partidei. El este de părere că selecționata condusă de Lucescu are nevoie de mult curaj pentru a reuși un rezultat pozitiv.

„Meciurile de baraj sunt speciale. Cred că e nevoie de personalitate, de mult curaj. Asta trebuie să ai ca să poți câștiga în Turcia, cu 60.000 de oameni în tribune, într-un meci decisiv”, a mai spus Maxim.

7 goluri a marcat Alexandru Maxim pentru echipa națională, în 56 de meciuri jucate

Maxim a jucat pentru echipa națională în două baraje de calificare

Mijlocașul a jucat în ambele meciuri ale barajului pentru calificarea la Mondialul din 2014. În primul meci cu Grecia, cel din deplasare, scor 1-3, Maxim a fost introdus în minutul 86, înlocuindu-l pe Cristian Tănase.

La returul de pe Arena Națională, scor 1-1, Maxim a fost trimis pe teren încă din primul minut de către Victor Pițurcă, selecționerul României de la acel moment.

Al doilea baraj în care a fost implicat Alexandru Maxim este cel cu Islanda, din octombrie 2020. Cu Maxim titular, România a pierdut în deplasare, scor 1-2, și a ratat calificarea la Campionatul European disputat în 2021.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

