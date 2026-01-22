Cine transmite Dinamo Zagreb - FCSB Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv din Europa League

Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00, în etapa #7 din Europa League.

Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la două televiziuni din România

Campioana României are nevoie de o victorie la Zagreb pentru a mai putea spera la calificarea în fazele eliminatorii. FCSB se află în acest moment pe poziția #27, la un singur punct de Celtic, echipa de pe ultimul loc care duce în play-off-ul competiției.

În aceeași situație se află și formația croată, Dinamo Zagreb fiind în acest moment pe locul 25 în clasament, primul de sub linia care duce în primăvara europeană.

Cine transmite la TV Dinamo Zagreb - FCSB

Partida din această seară va putea fi urmărită live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, televiziunile care au achiziționat drepturile TV pentru toate cele trei competiții europene până în 2027.

Astfel, partida se va putea vedea în România pe cele două canale TV, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

FOTO. Imagini de la FCSB - Feyenoord 4-3

