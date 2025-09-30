Medvedev a răbufnit Sportivul rus s-a certat cu arbitrul în semifinala de la Beijing: „De ce toți încearcă să mă intimideze?”

Daniil Medvedev (29 de ani, 18 ATP) a răbufnit la adresa arbitrului în timpul semifinalei turneului de la Beijing.

Jucătorul rus a abandonat meciul cu tânărul Learner Tien (19 ani, 52 ATP), la scorul de 7-5, 5-7, 0-4.

Medvedev a avut parte de un sezon foarte modest, iar acum s-a ales cu o accidentare chiar în momentul în care lupta pentru un loc în finala de la Beijing.

Daniil Medvedev: „De ce toți arbitrii încearcă să mă intimideze?”

În setul decisiv, Medvedev a fost acuzat de arbitru că petrece prea mult timp în afara terenului, lucru care nu este permis. Rusul a reacționat dur, susținând că face tot posibilul să revină, în ciuda durerilor.

„Ai prefera să mă retrag? Spune doar că pot să mă retrag. E bine, în sfârșit pot vorbi cu tine 10 minute acum.

Depun toate eforturile ca să revin. Îți spun că depun tot efortul posibil. Cine ești tu să decizi în locul meu?

De ce încearcă toți arbitrii din lume să mă intimideze? N-am scos niciun cuvânt. După US Open am încercat să fiu cuminte.

Și tipul ăsta face asta, iar eu ar trebui să mă port frumos? De ce încerci să mă intimidezi? Care e problema ta?”, i-a transmis Medvedev arbitrului în timpul meciului, potrivit thetennisgazette.com.

Rusul s-a retras până la urmă la scorul de 0-4 în decisiv, iar puștiul Learner îl va întâlni pe Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) în finala de la Beijing.

Cramping Daniil Medvedev gets a code violation for "not trying his best" by the ref. pic.twitter.com/VxJKKUppp2 — asud (@asud683385) September 30, 2025

