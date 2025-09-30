„Are dreptate MM Stoica!” Valeriu Iftime, despre fotbalistul de la FC Botoșani dorit de FCSB:  „Dacă am o ofertă de nerefuzat...”
Andrei Miron. Foto: SPORT Pictures
Superliga

„Are dreptate MM Stoica!” Valeriu Iftime, despre fotbalistul de la FC Botoșani dorit de FCSB: „Dacă am o ofertă de nerefuzat...”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 17:38
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 17:38
  • Valeriu Iftime, patron la FC Botoșani, a vorbit despre situația lui Andrei Miron (31 de ani), fotbalist dorit de Mihai Stoica la FCSB.
  • Oficialul moldovenilor a spus în ce condiții ar renunța la căpitanul echipei.

Miron a mai evoluat pentru FCSB în perioada 2020-2022. Fundașul central a fost cumpărat gratis, tot de la Botoșani, și cedat doi ani mai târziu la Hapoel Haifa.

Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor
Citește și
Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor
Citește mai mult
Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor

Valeriu Iftime, despre situația lui Andrei Miron: „Poate evolua oricând la FCSB”

După ce patronul celor de la FC Botoșani l-a propus pe fundașul Djibril Diaw la FCSB, Mihai Stoica a afirmat că mai degrabă l-ar dori pe Andrei Miron.

Cred că are dreptate MM Stoica în momentul acesta. Miron e un fotbalist bun, matur, a slăbit. Este un băiat deștept foc. A fost și în trecut la FCSB, dar a plecat dintr-o prostie.

El este un fotbalist care poate evolua oricând acolo, dar nu mai pleacă el de la mine nici dacă îl iau cu arcanul ca pe vremea lui Ștefan cel Mare.

Este căpitanul echipei, am mare nevoie de el, unește foarte bine vestiarul. Nu cred că se pune în discuție să plece cineva acum.

Totuși, dacă am o ofertă de nerefuzat... Miron este botoșănean cu sufletul și cred că rămâne alături de noi”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

  • Fundașul este un jucător de bază la FC Botoșani și a ajuns la 221 de meciuri în tricoul moldovenilor, reușind 8 goluri și 3 pase decisive
69 de meciuri
a adunat Andrei Miron în tricoul lui FCSB. A marcat 2 goluri și a livrat 3 assisturi

Axa FC Botoșani - FCSB, populară pentru jucători

În ultimii 8 ani, FCSB a cumpărat nu mai puțin 9 fotbaliști de la FC Botoșani:

  • Olimpiu Moruțan pentru 1,2 milioane de euro în 2018
  • Răzvan Oaidă pentru 950.000 de euro în 2019
  • Denis Haruț pentru 660.000 de euro în 2021
  • Cătălin Golofca pentru 400.000 de euro în 2017
  • Mihai Roman pentru 400.000 de euro în 2018
  • Joyskim Dawa pentru 350.000 de euro în 2022
  • Malcom Edjouma pentru 330.000 de euro în 2022
  • Aristidis Soiledis pentru 75.000 de euro în 2019
  • Andrei Miron venit gratis în 2020

Citește și

Cristina Negrilă Eșecul e să nu încerci
Opinii
15:40
Cristina Negrilă Eșecul e să nu încerci
Citește mai mult
Cristina Negrilă Eșecul e să nu încerci
Bilete pentru Dinamo - Rapid  „Câinii” au pus în vânzare tichetele cu 20 de zile înainte de derby : „Avem nevoie de voi!”
Superliga
15:00
Bilete pentru Dinamo - Rapid „Câinii” au pus în vânzare tichetele cu 20 de zile înainte de derby: „Avem nevoie de voi!”
Citește mai mult
Bilete pentru Dinamo - Rapid  „Câinii” au pus în vânzare tichetele cu 20 de zile înainte de derby : „Avem nevoie de voi!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
transfer liga 1 fc botosani fcsb valeriu iftime andrei miron
Știrile zilei din sport
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Diverse
15:31
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Citește mai mult
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Campionate
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique: „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Citește mai mult
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Special
09:45
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Citește mai mult
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Special
13:36
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Citește mai mult
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
16:35
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
16:58
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
16:10
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Europa League
12:41
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Diverse
13:26
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Citește mai mult
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Superliga
14:11
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Citește mai mult
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Europa League
12:14
FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Citește mai mult
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share