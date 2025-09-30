„Are dreptate MM Stoica!” Valeriu Iftime, despre fotbalistul de la FC Botoșani dorit de FCSB:  „Dacă am o ofertă de nerefuzat...”

Valeriu Iftime, patron la FC Botoșani , a vorbit despre situația lui Andrei Miron (31 de ani), fotbalist dorit de Mihai Stoica la FCSB.

Miron a mai evoluat pentru FCSB în perioada 2020-2022. Fundașul central a fost cumpărat gratis, tot de la Botoșani, și cedat doi ani mai târziu la Hapoel Haifa.

Valeriu Iftime, despre situația lui Andrei Miron: „Poate evolua oricând la FCSB”

După ce patronul celor de la FC Botoșani l-a propus pe fundașul Djibril Diaw la FCSB, Mihai Stoica a afirmat că mai degrabă l-ar dori pe Andrei Miron.

„Cred că are dreptate MM Stoica în momentul acesta. Miron e un fotbalist bun, matur, a slăbit. Este un băiat deștept foc. A fost și în trecut la FCSB, dar a plecat dintr-o prostie.

El este un fotbalist care poate evolua oricând acolo, dar nu mai pleacă el de la mine nici dacă îl iau cu arcanul ca pe vremea lui Ștefan cel Mare.

Este căpitanul echipei, am mare nevoie de el, unește foarte bine vestiarul. Nu cred că se pune în discuție să plece cineva acum.

Totuși, dacă am o ofertă de nerefuzat... Miron este botoșănean cu sufletul și cred că rămâne alături de noi”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Fundașul este un jucător de bază la FC Botoșani și a ajuns la 221 de meciuri în tricoul moldovenilor, reușind 8 goluri și 3 pase decisive

69 de meciuri a adunat Andrei Miron în tricoul lui FCSB. A marcat 2 goluri și a livrat 3 assisturi

Axa FC Botoșani - FCSB, populară pentru jucători

În ultimii 8 ani, FCSB a cumpărat nu mai puțin 9 fotbaliști de la FC Botoșani:

Olimpiu Moruțan pentru 1,2 milioane de euro în 2018

pentru 1,2 milioane de euro în 2018 Răzvan Oaidă pentru 950.000 de euro în 2019

pentru 950.000 de euro în 2019 Denis Haruț pentru 660.000 de euro în 2021

pentru 660.000 de euro în 2021 Cătălin Golofca pentru 400.000 de euro în 2017

pentru 400.000 de euro în 2017 Mihai Roman pentru 400.000 de euro în 2018

pentru 400.000 de euro în 2018 Joyskim Dawa pentru 350.000 de euro în 2022

pentru 350.000 de euro în 2022 Malcom Edjouma pentru 330.000 de euro în 2022

pentru 330.000 de euro în 2022 Aristidis Soiledis pentru 75.000 de euro în 2019

pentru 75.000 de euro în 2019 Andrei Miron venit gratis în 2020

