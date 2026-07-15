Explicația Spaniei mondiale La Roja poate repeta traseul campioanei lumii din 2010. Ce seamănă în start, în joc, în apărare, în rezultate!
Spania a cucerit lumea în 2010. Primul său titlu mondial. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Explicația Spaniei mondiale La Roja poate repeta traseul campioanei lumii din 2010. Ce seamănă în start, în joc, în apărare, în rezultate!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 07:29
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 07:29
  • Spania a câștigat primul său titlu mondial în 2010, după ce cucerise Europa cu doi ani înainte. 
  • Acum, echipa lui De la Fuente are un traseu similar cu cea a lui Del Bosque. Și vine tot după trofeul continental.  
  • Același început greșit, același stil, aceeași apărare excelentă. Și câștigă meci după meci. 2-0 cu Franța a calificat-o în finală. 
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Spania a învins Franța, marea favorită, 2-0 în semifinale, și va juca pentru trofeu pe 19 iulie, la New York, împotriva Angliei sau Argentinei.

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Și Spania 2026 vine după titlul european ca Spania 2010

Echipa antrenată de Luis de la Fuente poate repeta aproape identic ce a realizat La Roja lui Vicente del Bosque în 2010.

În primul rând, se potrivește seria CE-CM. În 2008, naționala iberică a devenit campioana Europei, cu Luis Aragones selecționer. Doi ani mai târziu, a cucerit lumea, cu Del Bosque pe bancă.

De la Fuente și Lamine Yamal au cucerit titlul european cu Spania în 2024. Foto: Imago De la Fuente și Lamine Yamal au cucerit titlul european cu Spania în 2024. Foto: Imago
De la Fuente și Lamine Yamal au cucerit titlul european cu Spania în 2024. Foto: Imago

Acum, e în finala Mondialului, la doi ani după ce a câștigat titlul continental. Și are șansa dublei CE-CM cu același tehnician, De la Fuente.

Spania 2010-2026, trasee similare: revenire, după eroare la start

Traseele la CM 2010-2026 seamănă între ele. În primul rând, același start cu probleme.

La primul meci la turneul final din Africa de Sud, spaniolii au pierdut, 0-1 în fața Elveției.

Și-au revenit ulterior. Au învins în următoarele două partide din grupă (2-0 cu Honduras și 2-1 cu Chile). Locul 1 asigurat.

De atunci, extraordinara generație Casillas-Ramos-Puyol-Xavi-Iniesta a trecut de toate meciurile eliminatorii cu același scor:

  • 1-0 cu Portugalia („optimi”). 
  • 1-0 cu Paraguay („sferturi”). 
  • 1-0 cu Germania (semifinale).
  • 1-0 după prelungiri cu Olanda (finală).

Acum, roș-galbenii au pornit șocant, 0-0 cu Insulele Capului Verde, rezultat care i-a trezit și s-a schimbat tot.

Au urmat două succese, 4-0 cu Arabia Saudită, 1-0 cu Uruguay. Din nou, locul 1.

Rodri, căpitanul esențial și la 2-0 cu Franța, în semifinale. Foto: Imago Rodri, căpitanul esențial și la 2-0 cu Franța, în semifinale. Foto: Imago
Rodri, căpitanul esențial și la 2-0 cu Franța, în semifinale. Foto: Imago

În fazele eliminatorii, au primit un singur gol în patru dueluri:

  • 3-0 cu Austria („16-imi”).
  • 1-0 cu Portugalia („optimi”), la fel ca în 2010. 
  • 2-1 cu Belgia („sferturi”). 
  • 2-0 cu Franța (semifinale). 

Secretul Spaniei mondiale: de ce o echipă ofensivă nu ia goluri!

Și în 2010, și în 2026, Spania avea și are un atu neașteptat: primește puține goluri!

O echipă ofensivă, care avansează prin pase, creând fotbal, nu încercând să-l distrugă, știe să se apere foarte bine.

În primul rând, ține balonul departe de propria poartă prin pasele sale. Rodri conduce La Roja 2026 după modelul lui Xavi 2010. Liderul care nu greșește nicio minge. Forța din inima echipei.

Tânărul Pau Cubarsi, 19 ani, l-a anihilat pe Mbappe, golgheterul CM 2026. Foto: Imago Tânărul Pau Cubarsi, 19 ani, l-a anihilat pe Mbappe, golgheterul CM 2026. Foto: Imago
Tânărul Pau Cubarsi, 19 ani, l-a anihilat pe Mbappe, golgheterul CM 2026. Foto: Imago

Odată pierdută posesia, face un presing bun, aglomerează zona centrală și închide spațiile din defensivă.

Adversarii nici nu ajung atât de mult la poartă, nu reușesc să-și creeze suficiente ocazii.

De aceea, La Roja lui Del Bosque a primit doar două goluri tot turneul, numai în grupe, iar La Roja lui De la Fuente unul singur, în „sferturi”.

Un singur meci îi mai lipsește Spaniei 2026 să repete marea performanță a Spaniei 2010!

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