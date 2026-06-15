Luis de la Fuente rămâne calm Selecționerul Spaniei nu disperă după rezultatul rușinos cu Capul Verde: „Asta este soluția”

Spania - Capul Verde 0-0. Luis de la Fuente (64 de ani) a vorbit despre surpriza incredibilă din primul meci de la CM 2026.

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Selecționerul „Furiei Roja” a rămas calm în urma remizei și e încrezător că o abordare similară va avea succes în partidele următoare, chiar dacă micuța națională africană i-a închis pe elevii săi timp de 90 de minute.

Luis de la Fuente: „Soluția este să insistăm pe aceeași idee”

„Soluția este să insistăm pe aceeași idee, să continuăm să ne îmbunătățim cu mai multă finețe, dar…

Există genul acesta de meciuri în care, așa cum a explicat bine Rodri, creezi multe ocazii, dar dacă nu ai prospețime te costă.

Capul Verde e o echipă foarte organizată. Am văzut că se retrăgeau în bloc, este foarte dificil să creezi spații în acest fel.

Totuși, am avut ocazii, a lipsit puțină circulație a balonului pentru a crea mai multe, dar, când mingea nu vrea să intre, nu intră.

Au existat șuturi, ocazii și dorința de a decide meciul rapid. Știm că acest lucru este foarte dificil și știm că aici este foarte greu să câștigi”, a declarat Luis de la Fuente după meci, potrivit marca.com.

Întrebat despre situațiile starurile Lamine Yamal și Nico Williams, intrați pe parcursul reprizei a doua după ce s-au recuperat recent în urma unor accidentări, selecționerul a transmis:

„Obiectivul este să le acordăm minute de joc, să capete încredere și ritm, pentru ca în următoarele meciuri să fie mai buni”.

Programul Spaniei la CM 2026:

Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, ora 19:00

Uruguay - Spania, 27 iunie, ora 03:00

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