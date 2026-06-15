Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a semnat cu Esperance Tunis, formație pe care a mai pregătit-o anterior, până în martie 2025.

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Tehnicianul român s-a despărțit de Al Hilal Omdurman, formația din Sudan alături de care a cucerit campionatul intern, dar și pe cel din Rwanda, și a revenit în mod surprinzător la clubul pe care l-a învins la TAS.

Laurențiu Reghecampf a revenit la Esperance Tunis

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a stabilit, în urmă cu câteva zile, că Esperance Tunis trebuie să-i plătească antrenorului român despăgubiri de aproape 500.000 de euro, după demiterea inexplicabilă din martie 2025.

Acum, clubul a anunțat oficial revenirea lui Reghecampf în funcția de antrenor principal.

„Clubul tunisian Esperance a finalizat astăzi toate procedurile legate de angajarea antrenorului român Laurențiu Reghecampf, pentru a prelua echipa de fotbal de seniori”, a transmis clubul tunisian pe Instagram.

Antrenorul român era demis în martie 2025, o decizie pe care nici el nu și-a putut-o explica, după un bilanț foarte bun la echipă: 24 de jocuri, dintre care 16 victorii, 6 egaluri și două înfrângeri.

În sezonul recent încheiat, Esperance Tunis a terminat pe locul 2 în campionat, la trei puncte în spatele campioanei Club Africain.

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