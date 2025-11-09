Gol imposibil în Bundesliga! FOTO+VIDEO. Luis Diaz a înscris un gol dintr-un unghi șocant » Colegii de la Bayern și-au pus mâinile în cap

Union Berlin - Bayern Munchen 2-2. Luis Diaz (28 de ani), jucătorul oaspeților, a marcat un gol dintr-un unghi aproape imposibil.

Josip Stanisic (25 de ani), fundașul bavarezilor, și-a pus mâinile în cap atunci când a văzut reușita colegului său.

În etapa 10 din Bundesliga, liderul Bayern a remizat cu Union Berlin. Pentru bavarezi au înscris Luis Diaz (min. 38) și Harry Kane (min. 90+3), în timp ce pentru gazde a punctat Doekhi (min. 27, 83).

Luis Diaz a marcat dintr-un unghi aproape imposibil

În minutul 38 al partidei, la scorul de 1-0 pentru Union Berlin, Josip Stanisic a avut un schimb de pase cu Luis Diaz în interiorul careului advers.

Una din pasele fundașului croat a fost prea puternică, iar Luis Diaz a fost nevoit să intre prin alunecare pentru a nu lăsa balonul să iasă în afara terenului.

Columbianul a reușit să prindă mingea, s-a ridicat, a trecut foarte ușor de un adversar și a înscris un gol direct la vinclu, dintr-un unghi aproape imposibil.

Șutul lui Luis Diaz l-a lăsat fără reacție pe Frederik Ronnow, portarul lui Union Berlin, care nu se aștepta ca balonul să intre în poartă.

Bayern a reușit să obțină un punct nesperat pe terenul lui Union Berlin, după ce Harry Kane a înscris în minutul 90+3, în urma unei lovituri de cap.

Reacția fanilor lui Bayern

După reușita de excepție a lui Luis Diaz, fanii lui Bayern l-au lăudat pe jucătorul columbian pe rețelele de socializare:

„A doua cea mai mare greșeală a lui Liverpool după Sadio Mane.”

„Bayern a dat lovitura cu transferul lui.”

„Liverpool ne-a dat cel mai bun jucător al lor”

„Fratele se mișcă de parcă ar fi trecut în modul carieră FIFA”, potrivit thesun.co.uk.

Luis Diaz a ajuns la 11 goluri marcate în acest sezon pentru Bayern Munchen în 17 meciuri disputate.

În acest moment, echipa antrenată de Vincent Kompany se află pe locul 1 în Bundesliga, cu 28 de puncte obținute în 10 etape.

Rezultatul de egalitate cu Union Berlin a pus capăt startului perfect de sezon al lui Bayern, care câștigase toate meciurile oficiale disputate din august până în prezent.

Luis Diaz a fost transferat de Bayern Munchen în această vară de la Liverpool pentru 70 de milioane de euro.

70 de milioane de euro este cota de piață a lui Luis Diaz, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport