„Știa că-și sapă propriul mormânt” Luis Enrique, relație glaciară cu legenda clubului: „Oricine îl atinge comite un păcat capital. El nu a ținut cont”
Luis Enrique și Francesco Totti (FOTO: IMAGO)
Campionate

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 19:00
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 19:41
  • Luis Enrique (56 de ani) s-a calificat cu PSG în a doua finală consecutivă de Liga Campionilor. A câștigat-o categoric pe prima, 5-0 cu Inter, și e favorit în a doua, cu Arsenal, pe 30 mai.
  • AS Roma a fost prima echipă de primă ligă condusă de antrenorul spaniol. De ce a plecat după un singur sezon, în rândurile de mai jos.

După trei ani în care a pregătit echipa secundă a Barcelonei, Luis Enrique semna cu AS Roma. Îl înlocuia pe Vincenzo Montella. Și actualul selecționer al Turciei se afla la începutul carierei de tehnician.

Luis Enrique nu a avut o relație bună cu Francesco Totti

Walter Sabatini, director sportiv la AS Roma în perioada 2011-2016, a vorbit despre aventura antrenorului iberic în Italia.

„Luis Enrique a avut ideologia lui, este un om consecvent convingerilor sale. A luat decizii puternice și radicale, mai ales într-un meci din Europa League (n.r. - pierdut pe terenul lui Slovan Bratislava, scor 0-1, în play-off).

I-a omis pe Francesco Totti și alți jucători pe care fanii voiau să-i vadă titulari în favoarea altor jucători pe care îi plăcuse în timpul cantonamentului de vară.

La Roma, lucrurile funcționează așa: oricine îl atinge pe Totti comite un păcat capital. E mort. Francesco Totti este, chiar și astăzi, un idol etern.

Luis Enrique știa perfect că a-l pune la îndoială însemna să-și sape propriul mormânt. În ciuda a tot, nu a vrut să-și trădeze idealurile pentru câștig personal sau uman. Este un om cu o consecvență brutală. Ceva unic. Incredibil. Îl iubesc”, a declarat Sabatini, potrivit as.com.

Cu Luis Enrique antrenor, Totti a bifat 2.465 de minute în 31 de partide. A marcat de 8 ori și a livrat 11 assisturi.

Luis Enrique iubea efortul fizic. Înota, alerga, mergea cu bicicleta… Venea aproape întotdeauna cu bicicleta la antrenamentele echipei principale. Un mare antrenor. Walter Sabatini, fost director sportiv AS Roma

„Nimeni nu-l putea atinge pe Francesco Totti, fanii îl vedeau ca pe un semizeu”

Sabatini a explicat de ce a plecat Luis Enrique după un singur sezon, deși conducătorii celor de la AS Roma i-au propus prelungirea contractului.

„Nu, deloc (n.r. - Enrique și Totti nu au avut o relație bună). Se respectau reciproc. Și Luis Enrique îl aprecia ca jucător, dar… nu știu.

Poate că problema era cu tifosi, fanii Romei… Îl vedeau pe Francesco Totti ca pe un semizeu. Nimeni nu-l putea atinge. Așa a fost mereu. Luis nu a ținut cont de asta. Mai mult, nu-i păsa ce credeau oamenii. Și-a urmat stilul de fotbal și a acceptat prețul pe care a trebuit să-l plătească.

Când s-a terminat sezonul, ne-am dus să vorbim cu el. Am vrut chiar să-i prelungim contractul, dar a refuzat. Cred că s-a simțit ofensat pentru că, se pare, niște fani i-au insultat familia sau ceva de genul ăsta. Chiar lângă casa lui. Nu a putut tolera asta.

Ne-a părăsit. Mai târziu, poate foarte obosit și epuizat, a trebuit să se odihnească un an înainte de a pleca la Celta Vigo. Nu a trecut niciodată peste ce s-a întâmplat și nu a iertat”, a mai spus fostul oficial al giallorossilor.

785 de meciuri
a disputat Francesco Totti în tricoul echipei AS Roma. A înscris 307 goluri și a livrat 205 pase decisive

Trofeele cucerite de Luis Enrique

FC Barcelona

  • Liga Campionilor: 2014/15
  • Supercupa Europei: 2015/16
  • Mondialul Cluburilor: 2015/16
  • La Liga (x2): 2014/15, 2015/16
  • Cupa Spaniei (x3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
  • Supercupa Spaniei: 2016/17

PSG

  • Liga Campionilor: 2024/25
  • Cupa Intercontinentala FIFA: 2025/26
  • Ligue 1 (x2): 2023/24, 2024/25
  • Cupa Franței (x2): 2023/24, 2024/25
  • Supercupa Franței: 2023/24, 2024/25, 2025/26.

as roma Francesco Totti PSG Luis Enrique
