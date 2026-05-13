„Autist, idiot! Îi tai gâtul!” Incredibila reacție a selecționerului Franței împotriva propriilor jucători la Mondial. Povestea șocantei greve a albaștrilor la CM 2010!

Franța a avut un episod năucitor în istoria participărilor sale la Campionatul Mondial. Ziua în care jucătorii au intrat în grevă și au refuzat să se mai antreneze.

Război între echipă și selecționer! Cum îi descria Raymond Domenech pe albaștri în jurnalul său și reacția șocantă în timpul discuției cu Patrice Evra.

Franța este în vârful fotbalului în ultimii opt ani. Campionă mondială în 2018, vicecampioană patru ani mai târziu și una dintre principalele favorite la titlul din acest an.

Dacă ne întoarcem în timp, prindem aproape 30 de ani cu „Les Bleus” la înălțime, incluzând și aurul din 1998 și finala din 2006.

Henry, Ribery, Evra și toți francezii, în grevă la Mondial. S-au urcat în autocar

Dar tot la CM a fost un episod șocant. La turneul din 2010, „cocoșii” au fost ultimii în grupa A, cu un punct, după Uruguay (0-0), Mexic (0-2) și Africa de Sud (1-2). Și a fost o zi în care au devenit eroi negativi într-un scandal care a făcut înconjurul planetei.

Pe 20 iunie 2010, după primele două meciuri, jucătorii francezi (nume mari, ca Thierry Henry, Franck Ribery sau Patrice Evra) au refuzat să se mai antreneze în cantonamentul de la Knysna și s-au urcat înapoi în autocar, lângă teren, sub ochii presei.

Autocarul din care jucătorii Franței n-au mai vrut să coboare în cantonamentul de la Knysna, Africa de Sud. Foto: Imago

Un autocar pe care scria „Toți împreună spre un nou vis albastru”. Mesajul echipei la acea vreme distrus de conflictul major din vestiar.

Erau în război cu selecționerul Raymond Domenech, care îl exclusese din lot pe Nicolas Anelka, după ce atacantul îl insultase pe antrenor!

Jurnalul selecționerului, uluitor: „Sinucidere! Aleluia!”. Jucătorii, insultați

Acum, când a rămas mai puțin de o lună până la startul CM 2026 (11 iunie - 19 iulie), Netflix a lansat documentarul despre acea zi. Titlul: „Autocarul, albaștrii în grevă”.

Un film la care participă inclusiv Domenech și Patrice Evra, căpitanul naționalei la acea competiție (Henry era rezervă, la aproape 33 de ani).

79 de minute durează filmul documentar despre protestul jucătorilor Franței la CM 2010

Potrivit L’Equipe, Domenech a pus la dispoziția realizatorilor jurnalul său, tot ce a scris la Mondialul din Africa de Sud.

A făcut observații incredibile la adresa propriilor jucători. „Thierry Henry, un leu oarecare: e atât de egoist!” sau „Gourcuff, ce idiot! La început, ușor autist, apoi un idiot” sau „Anelka a trecut chiar pe lângă mine fără să mă privească măcar. Mare idiot!”.

Evra (stânga) a fost aproape să se ia la bătaie cu preparatorul fizic Robert Duverne pe teren, în acea zi, 20 iunie 2010. I-a despărțit selecționerul Domenech. Foto: Imago

După grevă, alte cuvinte uimitoare: „A fost cea mai bună acțiune colectivă a voastră în întreg Mondialul. Sinucidere! Aleluia!”.

Domenech spre Evra: „Vrei să sacrific mielul. Îi tai gâtul!”

Evra, 29 de ani atunci, fundașul stânga de la Manchester United, a povestit o discuție cu Domenech, atunci, în plin conflict.

— Netflix France (@NetflixFR) May 8, 2026

„Băieții veneau la mine ca și cum aș fi fost bona, pentru că nu exista antrenor: «Pat, du-te și vorbește cu antrenorul! Jucăm de rahat, spune-i să schimbe antrenamentele»”.

M-am dus la Raymond. «Coach…». A reacționat imediat: «Oh, știu ce vrei, vrei să sacrific mielul! Ei bine, îi tai gâtul! Gourcuff nu joacă mâine». Am spus: «Coach, despre ce vorbești?». «Nu-mi pasă, nu mai vreau să aud nimic, am luat decizia: Gourcuff nu joacă mâine». Jucătorii au înnebunit. Mi-au zis: «Dar Pat, intrăm în zid! E nebun!» Patrice Evra, căpitanul Franței la CM 2010

Coperta care a făcut turul lumii. Anelka spre Domenech: „ Du-te dracului, nenorocit jegos!”

Scandalul din cantonament a căpătat o tentă apocaliptică după ce L’Equipe a dezvăluit că Anelka l-a insultat pe Domenech în vestiar. Ce îi spusese atacantul tehnicianului în pauza meciului Franța - Mexic (0-2).

Domenech, în fața reporterilor, la cantonamentul din Africa de Sud. Foto: Imago

Francois Moriniere, atunci director general al faimosului cotidian sportiv francez, și-a amintit cum s-a ales titlul pe copertă.

„Au fost trei opțiuni. Cea mai nuanțată, «Incredila ciocnire». A doua, «Du-te…, fiu de…». Nu ne plăceau punctele de suspensie. La a treia, ne lansăm: «Du-te dracului, nenorocit jegos!»”.

Aceasta a fost coperta L'Equipe când s-a aflat de conflictul din vestiar

Acela a rămas titlul: „Va te faire enculer, sale fils de pute!”. Preluat în toată lumea.

În documentar, Domenech și Evra dezmint că Anelka l-a înjurat pe selecționer.

Anelka a dat în judecată ziarul, dar L’Equipe a fost achitat la proces, în 2011. Și fotbalistul nu a mai făcut apel.

