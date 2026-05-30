Casemiro (34 de ani), mijlocașul naționalei Braziliei, a fost deranjat de faptul că discuția a ajuns din nou la Neymar (34 de ani), la conferința de presă.

Neymar a revenit în discuție în jurul naționalei Braziliei după ce a fost rechemat de Carlo Ancelotti, însă problemele medicale i-au complicat din nou situația.

Casemiro s-a săturat de întrebările legate de Neymar

Atacantul se confruntă cu o leziune musculară la gambă și va rata meciurile de pregătire cu Panama și Egipt, existând dubii și în privința prezenței sale la primul meci al Braziliei de la Cupa Mondială, contra Marocului.

Întrebat din nou despre Neymar, Casemiro a răbufnit.

„Din nou, venim aici și tot ce trebuie să discutăm este Neymar, Neymar, Neymar. Cred că Neymar este un jucător ca toți ceilalți din lot, un jucător important printre ceilalți 26”, a spus Casemiro, conform sports.yahoo.com.

Mijlocașul a continuat pe același ton, dar cu zâmbetul pe buze, și a explicat că Brazilia are nevoie de toți jucătorii apți pentru competițiile care urmează:

„De fiecare dată când vin aici, trebuie să vorbesc despre el. Avem nevoie de toată lumea. Toată lumea este importantă, inclusiv Neymar”.

128 de meciuri și 79 de goluri a reușit Neymar pentru naționala Braziliei, fiind cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative

Neymar nu a mai evoluat pentru Brazilia din octombrie 2023, după o accidentare gravă la genunchi.

Rechemat de Ancelotti pentru Cupa Mondială, atacantul de 34 de ani are din nou probleme medicale, de această dată la gambă.

Meciurile Braziliei din grupa C de la Campionatul Mondial:

Maroc (14 iunie)

Haiti (20 iunie)

Scoția (25 iunie)

