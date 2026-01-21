„Fotbalul e un sport de rahat!” Luis Enrique, un car de nervi după ce a pierdut meciul cu Sporting în prelungiri, 1-2
Luis Enrique FOTO: IMAGO
„Fotbalul e un sport de rahat!” Luis Enrique, un car de nervi după ce a pierdut meciul cu Sporting în prelungiri, 1-2

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 11:01
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 11:01
  • Sporting Lisabona - PSG 2-1. Luis Enrique (55 de ani), antrenorul parizienilor, și-a ieșit din fire la conferința de presă.
  • Tehnicianul iberic crede că echipa sa merita victoria pe „José Alvalade”.

Sporting Lisabona s-a impus prin golurile marcate de Luis Suarez ('74, '90). Pentru francezi a marcat Kvaratskhelia ('79).

Sporting - PSG 2-1. Luis Enrique, un car de nervi: „Fotbalul e un sport de rahat”

La finalul duelului de la Lisabona, antrenorul campioanei Europei a declarat că rezultatul este nedrept.

„E foarte simplu: e fotbal. E cel mai bun meci în deplasare pe care l-am jucat în acest sezon. Sunt foarte mândru de jucătorii și de echipa mea.

Cu această mentalitate vom ajunge foarte departe. Rezultatul este dezamăgitor și nedrept.

E păcat pentru că am văzut o singură echipă pe tot parcursul meciului. Am fost mult superiori împotriva unui adversar foarte bun. E foarte dezamăgitor pentru că e foarte nedrept. E greu să vorbești despre fotbal acum. Fotbalul e un sport de rahat”, a spus Luis Enrique, potrivit mundodeportivo.com.

28 de șuturi spre poartă
au expediat jucătorii lui PSG contra celor de la Sporting. Șase dintre acestea au fost pe poartă

Luis Enrique a amintit mai multe meciuri în care crede că PSG merita să obțină victoria și nu și-a cenzurat discursul:

„Când sunt probleme, nu vă faceți griji, e vina mea, dar sunt foarte mulțumit. Am fost frustrați, iar eu am fost cel mai frustrat dintre toți, pentru că îmi înțeleg jucătorii.

Am pierdut pentru că e un sport de rahat, fotbalul e de rahat. Am pierdut împotriva lui Paris FC, am remizat la Bilbao, iar în seara asta s-a întâmplat același lucru. Sunt obișnuit”.

69%
a fost posesia lui PSG în duelul cu Sporting, 1-2

Luis Suarez a adus victoria cu o „dublă”

Deși PSG a dominat partida de pe „José Alvalade”, deschiderea scorului a aparținut lusitanilor.

În minutul 74, Luis Suarez a interceptat un șut deviat, a trimis balonul în colțul drept al porții lui Chevalier și a înscris.

Replica campioanei Europei a venit 5 minute mai târziu, când Khvicha Kvaratskhelia a șutat plasat, de la marginea careului, și restabilit egalitatea.

În minutul 90, șutul lui Trincao a fost respins de Chevalier și a ajuns la Luis Suarez, care l-a învins din nou pe portarul francez și a asigurat victoria.

După duelul direct, cele două echipe se află la egalitate de puncte, 13, și se vor lupta, în ultimul meci din faza principală, pentru clasarea în primele 8 echipe ale competiției.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal721
2Real Madrid715
3Bayern615
4Tottenham714
5PSG713
6Sporting 713
7Manchester City713
8Atalanta613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Inter Milano712
10Atletico Madrid612
11Liverpool612
12Dortmund711
13Newcastle610
14Chelsea610
15Barcelona610
16Marseille69
17Juventus69
18Galatasaray69
19Leverkusen79
20Monaco79
21PSV68
22Olympiacos78
23Napoli78
24Copenhaga78
Zona echipelor eliminate⤵️
25Qarabag67
26Club Brugge77
27Bodo/Glimt76
28Benfica66
29Pafos66
30Royale Union SG66
31Ajax76
32Athletic Bilbao65
33Frankfurt64
34Slavia Praga63
35Villarreal71
36.Kairat71

Liga Campionilor Sporting Lisabona PSG Luis Enrique
