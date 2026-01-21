„Fotbalul e un sport de rahat!” Luis Enrique, un car de nervi după ce a pierdut meciul cu Sporting în prelungiri, 1-2

Sporting Lisabona - PSG 2-1. Luis Enrique (55 de ani), antrenorul parizienilor, și-a ieșit din fire la conferința de presă.

Tehnicianul iberic crede că echipa sa merita victoria pe „José Alvalade”.

Sporting Lisabona s-a impus prin golurile marcate de Luis Suarez ('74, '90). Pentru francezi a marcat Kvaratskhelia ('79).

Sporting - PSG 2-1 . Luis Enrique, un car de nervi: „Fotbalul e un sport de rahat”

La finalul duelului de la Lisabona, antrenorul campioanei Europei a declarat că rezultatul este nedrept.

„E foarte simplu: e fotbal. E cel mai bun meci în deplasare pe care l-am jucat în acest sezon. Sunt foarte mândru de jucătorii și de echipa mea.

Cu această mentalitate vom ajunge foarte departe. Rezultatul este dezamăgitor și nedrept.

E păcat pentru că am văzut o singură echipă pe tot parcursul meciului. Am fost mult superiori împotriva unui adversar foarte bun. E foarte dezamăgitor pentru că e foarte nedrept. E greu să vorbești despre fotbal acum. Fotbalul e un sport de rahat”, a spus Luis Enrique, potrivit mundodeportivo.com.

28 de șuturi spre poartă au expediat jucătorii lui PSG contra celor de la Sporting. Șase dintre acestea au fost pe poartă

Luis Enrique a amintit mai multe meciuri în care crede că PSG merita să obțină victoria și nu și-a cenzurat discursul:

„Când sunt probleme, nu vă faceți griji, e vina mea, dar sunt foarte mulțumit. Am fost frustrați, iar eu am fost cel mai frustrat dintre toți, pentru că îmi înțeleg jucătorii.

Am pierdut pentru că e un sport de rahat, fotbalul e de rahat. Am pierdut împotriva lui Paris FC, am remizat la Bilbao, iar în seara asta s-a întâmplat același lucru. Sunt obișnuit” .

69% a fost posesia lui PSG în duelul cu Sporting, 1-2

Luis Suarez a adus victoria cu o „dublă”

Deși PSG a dominat partida de pe „José Alvalade”, deschiderea scorului a aparținut lusitanilor.

În minutul 74, Luis Suarez a interceptat un șut deviat, a trimis balonul în colțul drept al porții lui Chevalier și a înscris.

Replica campioanei Europei a venit 5 minute mai târziu, când Khvicha Kvaratskhelia a șutat plasat, de la marginea careului, și restabilit egalitatea.

În minutul 90, șutul lui Trincao a fost respins de Chevalier și a ajuns la Luis Suarez, care l-a învins din nou pe portarul francez și a asigurat victoria.

După duelul direct, cele două echipe se află la egalitate de puncte, 13, și se vor lupta, în ultimul meci din faza principală, pentru clasarea în primele 8 echipe ale competiției.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 7 21 2 Real Madrid 7 15 3 Bayern 6 15 4 Tottenham 7 14 5 PSG 7 13 6 Sporting 7 13 7 Manchester City 7 13 8 Atalanta 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Inter Milano 7 12 10 Atletico Madrid 6 12 11 Liverpool 6 12 12 Dortmund 7 11 13 Newcastle 6 10 14 Chelsea 6 10 15 Barcelona 6 10 16 Marseille 6 9 17 Juventus 6 9 18 Galatasaray 6 9 19 Leverkusen 7 9 20 Monaco 7 9 21 PSV 6 8 22 Olympiacos 7 8 23 Napoli 7 8 24 Copenhaga 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Qarabag 6 7 26 Club Brugge 7 7 27 Bodo/Glimt 7 6 28 Benfica 6 6 29 Pafos 6 6 30 Royale Union SG 6 6 31 Ajax 7 6 32 Athletic Bilbao 6 5 33 Frankfurt 6 4 34 Slavia Praga 6 3 35 Villarreal 7 1 36. Kairat 7 1

