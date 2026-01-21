„Fotbalul e un sport de rahat!” Luis Enrique, un car de nervi după ce a pierdut meciul cu Sporting în prelungiri, 1-2

- Sporting Lisabona - PSG 2-1. Luis Enrique (55 de ani), antrenorul parizienilor, și-a ieșit din fire la conferința de presă.
- Tehnicianul iberic crede că echipa sa merita victoria pe „José Alvalade”.
Sporting Lisabona s-a impus prin golurile marcate de Luis Suarez ('74, '90). Pentru francezi a marcat Kvaratskhelia ('79).
Sporting - PSG 2-1. Luis Enrique, un car de nervi: „Fotbalul e un sport de rahat”
La finalul duelului de la Lisabona, antrenorul campioanei Europei a declarat că rezultatul este nedrept.
„E foarte simplu: e fotbal. E cel mai bun meci în deplasare pe care l-am jucat în acest sezon. Sunt foarte mândru de jucătorii și de echipa mea.
Cu această mentalitate vom ajunge foarte departe. Rezultatul este dezamăgitor și nedrept.
E păcat pentru că am văzut o singură echipă pe tot parcursul meciului. Am fost mult superiori împotriva unui adversar foarte bun. E foarte dezamăgitor pentru că e foarte nedrept. E greu să vorbești despre fotbal acum. Fotbalul e un sport de rahat”, a spus Luis Enrique, potrivit mundodeportivo.com.
Luis Enrique a amintit mai multe meciuri în care crede că PSG merita să obțină victoria și nu și-a cenzurat discursul:
„Când sunt probleme, nu vă faceți griji, e vina mea, dar sunt foarte mulțumit. Am fost frustrați, iar eu am fost cel mai frustrat dintre toți, pentru că îmi înțeleg jucătorii.
Am pierdut pentru că e un sport de rahat, fotbalul e de rahat. Am pierdut împotriva lui Paris FC, am remizat la Bilbao, iar în seara asta s-a întâmplat același lucru. Sunt obișnuit”.
Luis Suarez a adus victoria cu o „dublă”
Deși PSG a dominat partida de pe „José Alvalade”, deschiderea scorului a aparținut lusitanilor.
În minutul 74, Luis Suarez a interceptat un șut deviat, a trimis balonul în colțul drept al porții lui Chevalier și a înscris.
Replica campioanei Europei a venit 5 minute mai târziu, când Khvicha Kvaratskhelia a șutat plasat, de la marginea careului, și restabilit egalitatea.
În minutul 90, șutul lui Trincao a fost respins de Chevalier și a ajuns la Luis Suarez, care l-a învins din nou pe portarul francez și a asigurat victoria.
După duelul direct, cele două echipe se află la egalitate de puncte, 13, și se vor lupta, în ultimul meci din faza principală, pentru clasarea în primele 8 echipe ale competiției.
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|7
|21
|2
|Real Madrid
|7
|15
|3
|Bayern
|6
|15
|4
|Tottenham
|7
|14
|5
|PSG
|7
|13
|6
|Sporting
|7
|13
|7
|Manchester City
|7
|13
|8
|Atalanta
|6
|13
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Inter Milano
|7
|12
|10
|Atletico Madrid
|6
|12
|11
|Liverpool
|6
|12
|12
|Dortmund
|7
|11
|13
|Newcastle
|6
|10
|14
|Chelsea
|6
|10
|15
|Barcelona
|6
|10
|16
|Marseille
|6
|9
|17
|Juventus
|6
|9
|18
|Galatasaray
|6
|9
|19
|Leverkusen
|7
|9
|20
|Monaco
|7
|9
|21
|PSV
|6
|8
|22
|Olympiacos
|7
|8
|23
|Napoli
|7
|8
|24
|Copenhaga
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Qarabag
|6
|7
|26
|Club Brugge
|7
|7
|27
|Bodo/Glimt
|7
|6
|28
|Benfica
|6
|6
|29
|Pafos
|6
|6
|30
|Royale Union SG
|6
|6
|31
|Ajax
|7
|6
|32
|Athletic Bilbao
|6
|5
|33
|Frankfurt
|6
|4
|34
|Slavia Praga
|6
|3
|35
|Villarreal
|7
|1
|36.
|Kairat
|7
|1