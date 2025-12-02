An încheiat? Anunț dificil despre revenirea titularului de la Rapid: „Nu vrem să riscăm” » E accidentat de 3 luni
Andrei Borza (în centru)
Superliga

An încheiat? Anunț dificil despre revenirea titularului de la Rapid: „Nu vrem să riscăm" » E accidentat de 3 luni

George Neagu
Publicat: 02.12.2025, ora 15:55
Actualizat: 02.12.2025, ora 15:55
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a precizat când va reveni Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga al giuleștenilor.
  • Tânărul jucător s-a accidentat cu 3 zile înainte de amicalul disputat de România cu Canada, scor 0-3, la începutul lunii septembrie.

Andrei Borza a fost convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada (0-3) și duelul cu Cipru (2-2), ambele în septembrie, dar nu a apucat să debuteze la națională.

Tânărul fundaș s-a accidentat la unul dintre antrenamentele naționalei, după ce a fost călcat din greșeală de un fizioterapeut. Acesta s-a ales cu o fractură la degetul mic al piciorului drept și a fost operat.

Victor Angelescu, despre Andrei Borza: „A început antrenamentele”

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a vorbit despre situația lui Andrei Borza, jucător accidentat în septembrie.

Oficialul giuleștenilor a precizat că tânărul fundaș „a început să facă antrenamente cu echipa. Dar, cel puțin în următoarele două meciuri, nu vrem să riscăm cu el”, citat de gsp.ro.

Astfel, Andrei Borza nu va juca în meciurile cu FC Argeș de marți, din etapa a doua a Cupei României, și cu FC Botoșani. Următoarea partidă se va juca luni, 8 decembrie, în cadrul etapei 19 din Liga 1.

Victor Angelescu a mai adăugat că nu știe dacă Andei Borza se va putea recupera complet pentru ultimele două meciuri ale Rapidului din acest an: „Poate o să fie bancă la meciul cu Oțelul, sper...”.

Meciurile pe care le va mai juca Rapid în acest an în Liga 1:

  • cu Oțelul Galați, pe 13 decembrie, în etapa 20
  • cu FCSB, pe 21 decembrie, în etapa 21
El (n.r. - Andrei Borza) va fi apt după cantonamentul din iarnă. Repet, nu vrem să riscăm. Victor Angelescu, președinte Rapid

În acest sezon, Andrei Borza a evoluat în 8 meciuri pentru Rapid și a dat două pase decisive.

Ultimul meci în care fundașul giuleștenilor a jucat a fost pe 29 august, în duelul câștigat cu UTA Arad, scor 2-0, în cadrul etapei 8. În acea partidă, Borza a fost integralist.

95 de zile
au trecut de când Andrei Borza a jucat ultima dată

Borza a fost transferat de Rapid în 2023 de la Farul Constanța. Giuleștenii au plătit „marinarilor” 800.000 de euro pentru tânărul fundaș.

De când a fost adus la Rapid, Andrei Borza a jucat în 77 de meciuri pentru formația din Giulești.

2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Borza, potrivit Transfermarkt

