Denis Drăguș. Foto: Captură YouTube, @FRFTVofficial
Drăguș vrea revanșa Mesaj înainte de meciul crucial cu Bosnia: „Am pierdut nemeritat în tur" » Ce i-a spus un jucător bosniac

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 10:08
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 10:08
  • Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale și jucătorul lui Eyupspor, a vorbit despre partida decisivă cu Bosnia.
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Denis Drăguș a absentat de la amicalul cu Moldova, încheiat cu scorul de 2-1, precum și de la victoria importantă împotriva Austriei, 1-0, din cauza unei accidentări la picior.

Bosnia - România. Denis Drăguș: „Am pierdut nemeritat. Avem o revanșă de luat la Zenica”

România ocupă locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte, fiind devansată de Bosnia, care are 13 puncte, și de Austria, lidera grupei, cu 15 puncte.

„Tricolorii” au șansa să obțină primul loc în grupă, dar trebuie să învingă de două ori, iar austriecii să se încurce în meciurile cu Cipru și Bosnia

Depindem de rezultatele Austriei, dar e fotbal și se poate întâmpla orice. Am văzut atât de multe scenarii și, până nu s-a jucat ultimul meci, cred că trebuie să credem până la final, să ne câștigăm meciurile și se poate întâmpla orice. Denis Drăguș

Atacantul consideră că are de luat o „revanșă” după înfrângerea cu 1-0 de la București, din debutul preliminariilor pentru Campionatul Mondial.

„Am un coleg cu care am vorbit la echipa de club, care e la naționala Bosniei. Vorbeam cu el și îmi spunea că nu știe cum am reușit să câștigăm la București.

I s-a părut și lui atmosfera incredibilă și le mulțumim suporterilor, care au fost senzaționali. Cred că am pierdut nemeritat acel meci.

Am avut multe ocazii, am dominat jocul după golul lor și cred că avem o revanșă de luat la Zenica.”

România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO
România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO

Galerie foto (44 imagini)

România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO
+44 Foto
Nihad Mujakic, fundaș cu 9 selecții și un gol pentru naționala Bosniei, este colegul lui Denis Drăguș la Eyupspor.

Denis Drăguș: „Nu mai simțisem o durere la nivelul ăla”

Pe 27 septembrie, Drăguș a părăsit terenul la scorul de 0-0 cu Göztepe, acuzând o accidentare musculară. Întrebat cum a simțit accidentarea din teren, acesta a răspuns:

„Mi-am dat seama pur și simplu din faptul că nu mai simțisem o durere la nivelul ăla până atunci și mă gândeam că va fi ceva care mă va împiedica să joc în acțiunea precedentă.

Mă bucur că am revenit mai repede decât mă așteptam și sunt sută la sută pregătit să dau totul pentru echipa națională”, a mai spus Drăguș.

Mi-am dorit mult să fiu alături de colegi, cred că s-a creat un grup frumos. Fiecare, indiferent că joacă, că nu joacă, că e pe bancă, toți simțim să fim alături, să ajutăm cum putem și să susținem cum putem. Pentru noi, cei care am fost accidentați, cred că a fost important să fim alături de echipa națională. Denis Drăguș

Denis Drăguș: „Am văzut golul lui Ghiță și am sărit. Glumeam cu Nicu, să nu ne accidentăm mai rău”

Atacantul a povestit și cum s-a simțit din tribună finalul partidei cu Austria, când România a marcat în ultimul moment, grație lui Virgil Ghiță.

„Păi eram în tribună, eram alături de Nicu (n.r. - Nicolae Stanciu) și ne pregăteam să coborâm, să mergem spre vestiar, și în drumul nostru spre vestiare am văzut centrarea, golul lui Ghiță cu capul și, nu știu, am sărit.

Glumeam cu Nicu să nu facem mai rău, să nu ne accidentăm mai rău. Și a fost frumos. Am trăit un sentiment incredibil. Să dai gol în minutul 94, cred că e ceva incredibil. Ne-am bucurat, a fost un meci incredibil făcut de băieți”, a spus fotbalistul.

Foto: România - Austria 1-0

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
Denis Drăguș: „Ne imaginăm cum ar fi să jucăm la Mondial”

Atacantul a fost cel mai bun „tricolor” în Cipru, marcând de două ori, chiar dacă rezultatul nu a fost bun (2-2).

„Sper să pot să-mi ajut echipa, indiferent că e cu goluri sau cu pase. E un sentiment senzațional să marchezi pentru națională și sper în continuare să mențin același trend, să zic așa.”

Întrebat dacă jucătorii se gândesc frecvent, în vestiar, la posibilitatea de a participa la Campionatul Mondial din 2026, atacantul a declarat:

De când am început preliminariile, de fiecare dată vorbim și despre asta. Avem undeva acolo, în mintea fiecăruia, cred că mereu se aduce în discuție Mondialul. Ne imaginăm cum ar fi să fim acolo, să jucăm la Mondial. E important să credem și să vorbim despre asta. Denis Drăguș

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

