Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos

Scandal-monstru la finala Leagues Cup, pierdută de Inter Miami cu 0-3 în fața lui Seattle Sounders.

Luis Suarez (38 de ani) a fost din nou protagonistul unor momente reprobabile și totul s-a încheiat cu o bătaie generală. Detalii, în rândurile de mai jos.

Uruguayanul s-a certat cu un Obed Vargas (20 de ani), iar Busquets (37 de ani), care venise să îl apere pe Suarez, l-a lovit pe Vargas și a declanșat un întreg conflict.

Tot Suarez, s-a apropiat amenințător de un membru al staff-ului celor de la Sounders, iar pe imagini se vede cum pare să îl scuipe.

Scandal monstru în finala Leagues Cup: Suarez și Busquets au declanșat o bătaie generală

După fluierul final, Suarez a mers spre Obed Vargas, care sărbătorea victoria, și a încercat să-l imobilizeze.

Fundașul Yeimar Gomez Andrade a intervenit pentru a opri gestul agresiv al uruguayanului, însă în acel moment au intrat în scenă mai mulți jucători de la Seattle, iar în sprijinul lui Suarez au venit Rodrigo de Paul și Sergio Busquets.

Când părea că situația se liniștește, cu Suarez fiind ținut de adversari, Busquets l-a lovit cu pumnul pe același Vargas. Mexicanul a căzut la pământ, iar conflictul a escaladat rapid într-o încăierare generală.

Cele două echipe s-au adunat în mijlocul terenului, unde jucătorii s-au îmbrâncit, înconjurați de membrii staff-ului.

Mai târziu, Suarez s-a apropiat amenințător de un membru al staff-ului celor de la Sounders, care ar face parte din echipa de securitate, conform themirror.com.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

Într-o înregistrare video se vede cum Suarez pare să-l scuipe în față, după ce bărbatul i-a ignorat tirada.

Huge brawl breaks out in the final minutes of the Sounders and Inter Miami Leagues Cup Final! Messi avoids conflict but his teammates go to blows with nearly the entire Seattle team and staff. Sounders win 3-0 as the match is called. pic.twitter.com/E1K3HqSLTV — Arielle Orsuto (@ArielleOrsuto) September 1, 2025

În tot acest timp, Leo Messi a stat deoparte, nu a intervenit în scenele desprinse parcă dintr-un ring de box și a discutat cu unii dintre adversari.

Antecedentele lui Luis Suarez: A mușcat trei jucători

Atacantul uruguayan a mai avut probleme de comportament.

Suarez a fost inclusiv suspendat după ce și-a mușcat adversarii. Prima oară s-a întâmplat în 2010, când era la Ajax și l-a mușcat pe Otman Bakkal, jucătorul celor de la PSV. Uruguayanul a fost suspendat pentru 7 meciuri și amendat de clubul din Amsterdam.

În perioada Liverpool, în 2013, atacantul l-a mușcat pe Branislav Ivanovic, fundașul lui Chelsea și a primit 10 etape de suspendare.

Cel mai cunoscut astfel de incident a avut loc un an mai târziu, la Cupa Mondială, atunci când Suarez l-a mușcat pe Chiellini și a fost suspendat timp de 4 luni de către FIFA.

