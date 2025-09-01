CFR-FCSB 2-2. Cristi Balaj (54 de ani) a fost nemulțumit de arbitrajul din Gruia.

CFR și FCSB au remizat, scor 2-2, în derby-ul etapei 8. Golurile clujenilor au fost marcate de Djokovic și Emerllahu, în timp ce pentru roș-albaștri au înscris Florin Tănase și Cisotti.

CFR-FCSB . Cristi Balaj, despre arbitrajul meciului: „Sunt obișnuiți să primească astfel de faulturi”

Întrebat despre penalty-ul cerut de Alibec, Cristi Balaj, președintele clujenilor, a declarat:

„La baschet se fluieră aşa ceva, sunt obişnuiţi să primească astfel de faulturi. Penalty-ul acordat a fost corect. Cel pentru jucarea mingii cu mâna a fost acordat corect

Colţescu nu ar mai trebui să arbitreze CFR-ul, în prima repriză e o greşeală majoră, iar ei rămân în 11. Ăsta e fotbalul românesc, când te simţi vinovat, ataci. Cea mai bună apărare e atacul, ca să se apere, atacă.

Asta e practica atunci când eşti în culpă, e o practică. E greu să vorbesc acum, cu poziţia pe care o avem în clasament... Trebuie să recuperăm jucătorii accidentaţi şi să ne revenim. Este cartonaş galben de manual, de manual!”.

Oficialul clujenilor a continuat, la Prima Sport:

„A fost un meci echilibrat, două echipe obosite, care au un nivel foarte bun. Suferim în urma accidentărilor pe care le avem, jucătorilor care lipsesc, e normal oarecum să nu avem cel mai bun randament ”.

Cristi Balaj, despre eliminarea sa: „A fost corectă”

„ Dacă aş fi fost arbitru, şi eu mi-aş fi acordat cartonaşul roşu. Eliminarea mea a fost corectă. Am venit când jocul era oprit, după ce am marcat. Am venit lângă panourile publicitare, fără să le depăşesc. AM făcut semn arbitrului, am ridicat două degete, spunându-i că a fost al doilea galben clar pentru Popescu.

Cei care spun că am avut un limbaj agresiv mint. Arbitrul era la mijlocul terenului. I-am arătat două degete şi am dus mâna spre cartonaş, făcând semn că e al doilea galben. Mint cei care spun altceva.

Pentru că mă aflam într-o zonă în care nu aveam ce să caut a fost normal să fiu eliminat. Arbitrul mă căuta. Eu intrasem înăuntru să văd reluările.

Avantajul era obligatoriu de lăsat, dar după aceea, pentru intrarea imprudentă a lui Popescu asupra lui Munteanu, se acordă galben fără discuţie. Al doilea! Care a fost interesul pentru care nu s-a acordat al doilea galben.... nu ştiu.

Să nu facem confuzie, un oficial nu este nevoit să înjure, eu recunosc, am protestat, am ridicat două degete şi a dus mâna spre cartonaş. A fost un cartonaş galben pe care un arbitru nu are voie să-l rateze, normal că am fost supărat.

Este cartonaş galben, am fost eliminat corect, nu am înjurat. VAR-ul nu intervine decât la cartonaşe roşii directe. A fost o fază între galben şi roşu, fiind galben nu are cum să intervine VAR-ul. A avut timp suficient”, a mai adăugat Cristi Balaj, conform sursei citate.

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2 . Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

